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    کراچی میں نو پارکنگ کی خلاف ورزی روکنے کے لیے اسمارٹ کیمرے نصب کیے جائیں گے

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    سندھ سیف سٹیز اتھارٹی نے کراچی بھر میں اسمارٹ نو پارکنگ کیمرے نصب کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ کیمرے غیر قانونی طور پر پارک کی گئی گاڑیوں کی خودکار نشاندہی کریں گے اور ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر جرمانے جاری کرنے میں مدد دیں گے۔

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