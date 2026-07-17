امریکی حملے میں بندر عباس کے قریب اہم پل تباہ، ایران میں کشیدگی مزید بڑھ گئی

امریکی افواج نے ایران کے جنوبی شہر بندر عباس کے قریب ایک اہم پل کو فضائی حملے میں نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں یہ پل تباہ ہو گیا اور بندر عباس کو اندرونِ ملک سے ملانے والے اہم زمینی راستوں میں خلل پیدا ہوا۔ رپورٹس کے مطابق حملوں میں پلوں، بجلی کے بنیادی ڈھانچے اور دیگر فوجی اہمیت کے حامل مقامات کو بھی نشانہ بنایا گیا۔
بندر عباس، آبنائے ہرمز پر واقع ایران کی سب سے بڑی بندرگاہ اور اہم بحری اڈہ ہے، جہاں ایرانی بحریہ اور پاسدارانِ انقلاب کی اہم تنصیبات موجود ہیں۔ امریکی حکام کے مطابق ان حملوں کا مقصد ایران کی فوجی رسد اور آپریشنل صلاحیت کو محدود کرنا تھا۔ دوسری جانب ایران نے ان حملوں کو جارحیت قرار دیتے ہوئے سخت ردعمل کا عندیہ دیا، جس سے خطے میں کشیدگی مزید بڑھ گئی ہے۔