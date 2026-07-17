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    جنگ بندی کے بعد امریکی حملوں میں 38 ایرانی جاں بحق، 400 زخمی: ایران

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    ایران کا کہنا ہے کہ 22 جون کو سوئٹزرلینڈ میں امریکہ کے ساتھ جنگ کے خاتمے کے لیے شروع ہونے والے 60 روزہ مذاکرات کے بعد سے امریکی حملوں میں 38 افراد جاں بحق اور 400 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔

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