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    پاکستان کی پہلی مس ورلڈ امیدوار انیقہ جمال اقبال

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    پاکستان 73 سال بعد 2026 میں پہلی بار مس ورلڈ مقابلے میں شرکت کرے گا۔ انیقہ جمال اقبال کو مس ورلڈ پاکستان 2026 کا تاج پہنایا گیا ہے، اور وہ عالمی مقابلے میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے "بیوٹی وِد اے پرپز” مہم کے تحت تھیلیسیمیا سے آگاہی کو فروغ دیں گی۔

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