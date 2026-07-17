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    بحرین نے ایران کے متعدد فضائی حملے ناکام بنا دیے۔

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    بحرین کا کہنا ہے کہ اس کے فضائی دفاعی نظام نے ایران کے متعدد فضائی حملے ناکام بنا دیے۔ بحرینی فوج نے ایران پر شہریوں کو نشانہ بنانے کا الزام عائد کرتے ہوئے ان حملوں کو جارحانہ اور بزدلانہ کارروائی قرار دیا۔

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