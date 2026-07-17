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    اینٹی ڈوپنگ کیس،حمد نواز پر 3 ماہ کی پابندی

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    پاکستانی کرکٹر محمد نواز کی ڈھائی ماہ کی عارضی معطلی ختم کر دی گئی ہے۔ انہوں نے سزا قبول کرتے ہوئے منشیات کے استعمال سے متعلق علاج اور بحالی پروگرام میں شامل ہونے پر بھی رضامندی ظاہر کی ہے۔

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