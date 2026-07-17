Close Menu
    بریکنگ نیوز
    آج کا اخبار

    حکومت نے سائبر سکیورٹی مزید سخت کر دی

    By

    پاکستان کی نیشنل سائبر ایمرجنسی ریسپانس ٹیم (National CERT) نے پاکستان انفارمیشن سیکیورٹی فریم ورک (PISF) منظوری کے لیے وفاقی کابینہ کو پیش کر دیا ہے۔ اس فریم ورک کا مقصد سرکاری اداروں میں سائبر سیکیورٹی گورننس، خطرات کے جائزے، معیاری رسپانس نظام اور آفات سے بحالی کے منصوبوں کو مضبوط بنانا ہے۔

    Keep Reading