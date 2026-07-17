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    اینڈی برنہم برطانیہ کی لیبر پارٹی کے رہنما مقرر۔

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    اینڈی برنہم برطانیہ کی حکمران لیبر پارٹی کے نئے رہنما منتخب ہو گئے ہیں، جس کے بعد انہوں نے کیئر اسٹارمر کی جگہ سنبھال لی ہے۔ توقع ہے کہ وہ پیر کے روز باضابطہ طور پر برطانیہ کے وزیرِ اعظم کا عہدہ سنبھالیں گے۔

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