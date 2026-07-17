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    غزہ میں شائقین نے ارجنٹینا کی فتح کا جشن منایا، میسی کی قیادت میں ٹیم ورلڈ کپ فائنل میں

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    غزہ میں شائقین نے ارجنٹینا کی انگلینڈ کے خلاف 2-1 کی شاندار کامیابی کا جشن منایا۔ لیونل میسی نے دونوں گولوں میں معاونت کی، جبکہ ارجنٹینا نے ورلڈ کپ فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا، جہاں اس کا مقابلہ اسپین سے ہوگا۔

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