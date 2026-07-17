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    گلگت بلتستان کو پاکستان کا پانچواں آئینی صوبہ بنانے کی قرارداد منظور۔

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    گلگت بلتستان کو پاکستان کا پانچواں آئینی صوبہ بنانے کی قرارداد منظور کر لی گئی ہے۔ اس اقدام کا مقصد خطے کو زیادہ آئینی شناخت، سیاسی نمائندگی اور ترقی کے بہتر مواقع فراہم کرنا ہے، جبکہ آئندہ قانونی اور آئینی امور پر مزید مشاورت متوقع ہے۔

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