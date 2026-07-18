ایرانی پاسدارانِ انقلاب کا بحرین کے فضائی اڈے اور کویت کی بندرگاہ پر حملے کا دعویٰ

ایران اور امریکہ کے درمیان مسلسل ساتویں رات بھی شدید فوجی تصادم جاری رہا، جس کے بعد ایرانی پاسدارانِ انقلاب (IRGC) نے بحرین اور کویت میں موجود امریکی فوجی، انٹیلی جنس اور سٹریٹجک اثاثوں پر بھاری ڈرون اور میزائل حملوں کی تصدیق کی ہے۔ ایرانی سرکاری میڈیا اور تسنیم نیوز ایجنسی کے مطابق یہ کارروائیاں "آپریشن نصر-2” کے 17ویں اور 19ویں مرحلے کے تحت کی گئی ہیں۔
ایران کا کہنا ہے کہ یہ حملے پچھلی رات ایرانی سویلین انفراسٹرکچر، بشمول پلوں اور بجلی گھروں پر امریکی فضائی حملوں کے جواب میں کیے گئے ہیں جن میں متعدد ایرانی شہری جاں بحق ہوئے تھے۔
بحرین (شیخ عیسیٰ ایئر بیس اور انٹیلی جنس مراکز):
ایرانی پاسدارانِ انقلاب کی بحری اور فضائی افواج نے بحرین کے شیخ عیسیٰ ایئر بیس کو نشانہ بنایا، جہاں امریکی جنگی طیارے تعینات تھے۔
ایران نے بحرین میں واقع ایک اہم امریکی انٹیلی جنس ڈیٹا سینٹر کو مکمل طور پر تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے، جسے "Batelco” کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ایرانی فورسز کا دعویٰ ہے کہ امریکہ اس مرکز کو فوجی کارروائیوں اور اہداف کے تعین کے لیے استعمال کر رہا تھا۔
اس کے علاوہ بحرین میں امریکی بغیر پائلٹ کے چلنے والے بحری جہازوں (USVs) کے ایک بڑے ڈپو پر بھی حملہ کیا گیا جس سے وہاں شدید آگ لگ گئی۔
کویت (الاحمدی بندرگاہ اور فوجی مراکز):
کویت میں آئی آر جی سی (IRGC) کی بحری اکائیوں نے کارروائی کرتے ہوئے مینا الاحمدی بندرگاہ پر امریکی بحریہ کے زیرِ استعمال فیول سپورٹ پیئر (امدادی فیول گھاٹ) کو نشانہ بنایا۔
کویت میں موجود امریکی سگنلز، کمیونیکیشن اور ریڈار انٹیلی جنس سینٹر کو بھی نشانہ بنا کر ناکارہ کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔
ایرانی گراؤنڈ فورسز نے ڈرونز اور میزائلوں کے ذریعے کویت میں امریکی فوجی لاجسٹکس ہب "کیمپ عارفجان” کو بھی نشانہ بنایا، جہاں جانی و مالی نقصان کی اطلاعات ہیں۔
علاقائی ردِعمل اور فضائی حدود کی بندش:
کویت کی صورتحال: کویتی حکام نے تصدیق کی ہے کہ ایرانی حملوں کے نتیجے میں ملک کے ایک اہم بجلی گھر اور پانی صاف کرنے والے (Desalination) پلانٹ کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ کویت اپنی پینے کے پانی کی 90 فیصد ضروریات کے لیے اسی پلانٹ پر انحصار کرتا ہے۔
پروازوں کی معطلی: کویت کی قومی ایئرلائن (Kuwait Airways) نے اعلان کیا ہے کہ سکیورٹی خدشات اور ملکی فضائی حدود کی بندش کے باعث کویت انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر تمام پروازوں کی آمد و رفت عارضی طور پر معطل کر دی گئی ہے اور پروازوں کا شیڈول تبدیل کر دیا گیا ہے۔
ایران کا انتباہ: پاسدارانِ انقلاب نے آبنائے ہرمز پر مکمل کنٹرول برقرار رکھنے کا اعادہ کرتے ہوئے خطے کے تمام ممالک کو خبردار کیا ہے کہ جو بھی ملک امریکی فوجی اڈوں کی میزبانی کر رہا ہے، اگر امریکہ نے ایران کی ریڈ لائنز کراس کیں تو ان میزبان ممالک کو بھی اس کی بھاری اور تباہ کن قیمت چکانی پڑے گی۔