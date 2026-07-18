اردن کی فوج کا دعویٰ: فضائی دفاعی نظام نے 10 ایرانی میزائل مار گرائے

اردن کی فوج کے مطابق، ہفتہ کی علی الصبح ملکی فضائی حدود میں داخل ہونے والے 10 ایرانی میزائلوں کو کامیابی سے ناکارہ بنا کر مار گرایا گیا ہے۔
اردن کی مسلح افواج کی جنرل کمانڈ کے ایک فوجی اہلکار نے سرکاری خبر رساں ایجنسی ‘پیٹرا’ کو بتایا کہ یہ کارروائی ملکی خود مختاری کے تحفظ اور عوام کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے قائم کردہ دفاعی طریقہ کار کے تحت کی گئی۔
نقصانات: خوش قسمتی سے اس کارروائی میں کسی قسم کا جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا۔
ملبہ ہٹانے کا کام: اردن کی رائل انجینئرنگ کور کی ٹیمیں ان مقامات پر روانہ کر دی گئی ہیں جہاں میزائلوں کا ملبہ گرا تھا تاکہ تمام ٹکڑوں کو محفوظ طریقے سے ہٹایا جا سکے۔
پس منظر اور ہائی الرٹ: علاقائی کشیدگی اور ایران و امریکہ کے درمیان حالیہ جھڑپوں کے باعث اردن کی فوج انتہائی ہائی الرٹ پر ہے اور ملکی فضائی حدود کی مسلسل نگرانی کر رہی ہے۔ اس سے ایک دن پہلے (جمعہ کو) بھی اردن نے اپنی حدود میں آنے والے 3 ایرانی میزائل مار گرائے تھے۔