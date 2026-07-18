وینزویلا نے زلزلہ بحالی کے لیے آئی ایم ایف سے 346 ملین ڈالر حاصل کر لیے

وينزويلا نے جون کے آخر میں آنے والے مہلک زلزلوں کے بعد بحالی کے کاموں کے لیے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ (آئی ایم ایف) میں موجود اپنے ہی وسائل سے 346 ملین ڈالر نکال لیے ہیں، یہ بات صدر ڈیلسی روڈریگز نے بتائی ہے۔
جمعہ، 17 جولائی 2026 کو، وینزويلا کی قائم مقام/عبوری صدر ڈیلسی روڈریگز نے اعلان کیا کہ ملک نے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ (آئی ایم ایف) میں اپنے ریزرو ٹرانچ (موجودہ فنڈز کے حصے) سے 346 ملین ڈالر تک رسائی حاصل کر لی ہے۔
یہ فنڈز 24 جون 2026 کو ملک میں آنے والے تباہ کن دہریے زلزلے کے بعد ہنگامی رہائش، بنیادی ڈھانچے (انفراسٹرکچر) کی تعمیر نو، اور عوامی خدمات کے لیے فوری طور پر مختص کیے جائیں گے۔
آفت: 7.2 اور 7.5 شدت کے دو جڑواں زلزلے ایک ہی منٹ کے اندر شمال مغربی وینزویلا (بنیادی طور پر ساحلی ریاست لا گوائرا میں تباہی مچانے والے) سے ٹکرائے۔
جانی نقصان: سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 5,069 افراد ہلاک، 16,740 زخمی اور تقریباً 18,000 لوگ بے گھر ہوئے۔
آئی ایم ایف فنڈز: آئی ایم ایف کی مینجنگ ڈائریکٹر کرسٹالینا جارجیوا نے فنڈز جاری کرنے کی تصدیق کی۔ آئی ایم ایف کی ترجمان جولی کوزاک نے واضح کیا کہ یہ رقم وینزویلا کے ریزرو ٹرانچ سے نکالی گئی ہے—یہ وہ فنڈز ہوتے ہیں جو رکن ممالک اپنی رکنیت کے حصے کے طور پر خود جمع کراتے ہیں—جس کی وجہ سے یہ فوری انسانی ہمدردی کی بنیاد پر مائع رقم (لیکویڈیٹی) کا ایک آسانی سے دستیاب ذریعہ بن گیا ہے۔ یہ فنڈز وینزویلا کے 4.5 ارب ڈالر کے خصوصی ڈرائنگ رائٹس (SDRs) سے الگ ہیں، جو اب بھی منجمد ہیں۔
سفارتی پس منظر: یہ اقدام بین الاقوامی قرض دہندگان کے ساتھ وینزویلا کے تعلقات کو معمول پر لانے میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک نے سات سال کے تعطل کے بعد اپریل 2026 میں کاراکاس (وینزویلا کا دارالحکومت) کے ساتھ باضابطہ طور پر تعلقات بحال کیے تھے۔