ڈی آر کانگو میں ایبولا کے تصدیق شدہ کیسز 2,181، ہلاکتیں 864 تک پہنچ گئیں

جمہوریہ کانگو (DR Congo) میں ایبولا وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے۔ وزارتِ صحت اور عالمی ادارہ صحت (WHO) کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق، ملک میں ایبولا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد بڑھ کر 2,181 ہو گئی ہے، جبکہ اس موذی وائرس کے باعث ہلاک ہونے والوں کی تعداد 864 تک پہنچ چکی ہے۔
اس وبا کا آغاز مئی 2026 میں کانگو کے صوبے ‘اتوری’ (Ituri) سے ہوا تھا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ افریقہ کی تاریخ میں ایبولا کی اب تک کی سب سے تیزی سے پھیلنے والی لہروں میں سے ایک ہے۔ متاثرہ علاقوں میں جاری مسلح تنازعات اور صحت کی ناقص سہولیات کی وجہ سے امدادی ٹیموں کو وائرس پر قابو پانے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔