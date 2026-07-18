ماشربُرم چوٹی سر کرنے کے دوران چیک کوہ پیما ہلاک

ایک چیک کوہ پیما پاکستان کے سلسلہ کوہ قراقرم کی سب سے مشکل اور بہت کم سر کی جانے والی چوٹیوں میں سے ایک، ماشربوم (K1) کو سر کرنے کی کوشش کے دوران گر کر ہلاک ہو گیا ہے۔
بیس کیمپ کے ذرائع کے مطابق، کوہ پیما بینسکی جاروسلاو (Bansky Jaroslav) ایک غیر ملکی مہم کا حصہ تھے جو 7,821 میٹر بلند پہاڑ کو سر کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جب وہ جمعرات کو کیمپ 1 کے قریب ایک چٹان سے گر گئے۔ ڈی آئی جی بلتستان طفیل احمد میر نے واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب مہم کے ارکان چوٹی پر چڑھ رہے تھے۔ بیس کیمپ کے ایک ذریعے کا کہنا ہے کہ جاروسلاو کے اہلخانہ اسلام آباد پہنچ چکے ہیں۔ حکام نے ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کیا ہے کہ آیا ان کی میت کو پہاڑ سے نکال کر اسکردو لایا جائے گا یا نہیں۔
ماشربوم کو بڑے پیمانے پر قراقرم کی سب سے زیادہ تکنیکی طور پر مشکل چوٹیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ جاروسلاو کی ٹیم تقریباً پانچ دہائیوں میں اس پہاڑ کو سر کرنے کی کوشش کرنے والی پہلی مہم تھی۔ ان کی موت رواں سال کے موسم گرما کے کوہ پیمائی کے سیزن کے دوران گلگت بلتستان میں کوہ پیمائی کی دوسری ہلاکت ہے۔ اس سے قبل 22 جون کو فرانسیسی کوہ پیما گیلوم پیریل (Guillaume Pierrel) ضلع گانچھے میں 7,282 میٹر بلند K6 چوٹی کو سر کرنے کی کوشش کے دوران برفانی تودے کی زد میں آکر ہلاک ہو گئے تھے۔