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    ورلڈ کپ فائنل میں شکست کے بعد ارجنٹائن کے شائقین اور پولیس میں جھڑپیں۔

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    2026 فیفا ورلڈ کپ فائنل میں اسپین کے ہاتھوں 1-0 کی شکست کے بعد بیونس آئرس میں جشن کشیدگی میں بدل گیا۔ اوبیلسک کے مقام پر کچھ شائقین نے پولیس پر پتھر اور بوتلیں پھینکیں، جس کے بعد حکام نے علاقے کی اہم سڑکیں بند کر دیں۔ صدر جاویئر میلی نے ارجنٹینا کی رنر اپ کامیابی کو سراہتے ہوئے قومی تعطیل کا اعلان کیا۔ 🇦🇷⚽

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