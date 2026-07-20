امریکا پاکستان کی سب سے بڑی برآمدی منڈی برقرار، چین کے ساتھ تجارتی خسارہ سب سے زیادہ
اسلام آباد: مالی سال 2025-26 کے ابتدائی تجارتی اعداد و شمار کے مطابق امریکا بدستور پاکستان کی سب سے بڑی برآمدی منڈی رہا، جہاں پاکستانی مصنوعات کی برآمدات سب سے زیادہ ریکارڈ کی گئیں۔ دوسری جانب چین کے ساتھ پاکستان کا تجارتی خسارہ تمام تجارتی شراکت داروں میں سب سے زیادہ رہا۔
سرکاری اعداد و شمار کے مطابق امریکا کو پاکستانی ٹیکسٹائل، ملبوسات، کھیلوں کا سامان، چمڑے کی مصنوعات اور طبی آلات کی برآمدات میں نمایاں حصہ رہا، جس کے باعث امریکا پاکستان کی برآمدات کے لیے اہم ترین مارکیٹ برقرار رہا۔
دوسری جانب چین سے مشینری، برقی آلات، صنعتی خام مال، کیمیکلز اور دیگر اشیا کی بڑی مقدار میں درآمدات کے باعث دونوں ممالک کے درمیان تجارتی عدم توازن برقرار رہا، جس سے پاکستان کا تجارتی خسارہ سب سے زیادہ چین کے ساتھ ریکارڈ کیا گیا۔
ماہرین معاشیات کے مطابق پاکستان کو برآمدات میں مزید تنوع لانے، نئی منڈیوں تک رسائی بڑھانے اور مقامی صنعتی پیداوار میں اضافے کی ضرورت ہے تاکہ تجارتی خسارے میں کمی لائی جا سکے۔