حماس نے خلیل الحیہ کو تنظیم کا نیا سربراہ مقرر کر دیا
غزہ: فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے خلیل الحیہ کو تنظیم کا نیا سربراہ مقرر کر دیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق یہ فیصلہ تنظیم کی قیادت میں تبدیلی کے بعد سامنے آیا ہے۔
خلیل الحیہ حماس کے ایک سینئر رہنما ہیں اور وہ طویل عرصے سے تنظیم کے سیاسی و سفارتی معاملات میں اہم کردار ادا کرتے رہے ہیں۔ وہ غزہ کی صورتحال، جنگ بندی مذاکرات اور بین الاقوامی رابطوں کے حوالے سے حماس کے نمایاں نمائندوں میں شامل رہے ہیں۔
ذرائع کے مطابق نئی قیادت کا انتخاب تنظیم کے اندرونی طریقہ کار کے تحت کیا گیا، جبکہ حماس کی جانب سے اس تقرری کا مقصد موجودہ حالات میں تنظیم کی قیادت کو منظم رکھنا اور سیاسی و مزاحمتی حکمت عملی کو آگے بڑھانا ہے۔
خلیل الحیہ اس سے قبل حماس کے سیاسی بیورو کے اہم رکن اور مذاکراتی ٹیم کا حصہ رہ چکے ہیں، خاص طور پر غزہ جنگ اور قیدیوں کے تبادلے سے متعلق مذاکرات میں ان کا کردار نمایاں رہا ہے۔