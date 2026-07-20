امریکا نے ایران کو 10 روزہ جنگ بندی کی تجویز دے دی: رائٹرز
واشنگٹن/تہران: خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق امریکا نے ایران کو جاری کشیدگی کے خاتمے کے لیے 10 روزہ جنگ بندی کی تجویز پیش کی ہے، جس کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان بڑھتی ہوئی فوجی کشیدگی کو کم کرنا اور مذاکرات کے لیے راستہ ہموار کرنا ہے۔
رپورٹ کے مطابق امریکی حکام نے جنگ بندی کی پیشکش ایسے وقت میں کی ہے جب خطے میں حملوں اور جوابی کارروائیوں کے باعث صورتحال انتہائی کشیدہ ہے۔ تجویز میں فریقین سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ عارضی طور پر فوجی کارروائیاں روکیں تاکہ سفارتی کوششوں کو آگے بڑھایا جا سکے۔
ایران کی جانب سے اس تجویز پر باضابطہ ردعمل سامنے آنے کا انتظار ہے، جبکہ تہران ماضی میں امریکا کی جانب سے پیش کی جانے والی شرائط پر تحفظات کا اظہار کرتا رہا ہے۔