پنجاب حکومت کا راولپنڈی میں جدید ترین کینسر اسپتال منصوبے کا اعلان
راولپنڈی: پنجاب حکومت نے راولپنڈی میں ایک جدید ترین (State-of-the-Art) کینسر اسپتال قائم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ منصوبہ صوبے میں کینسر کے مریضوں کو بہتر اور جدید طبی سہولیات فراہم کرنے کی جانب اہم قدم قرار دیا جا رہا ہے۔
سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے راولپنڈی میں خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ نیا کینسر اسپتال لاہور کے نواز شریف کینسر اسپتال کے ماڈل پر قائم کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ منصوبے کا مقصد شہریوں کو علاج کی جدید سہولیات ان کے اپنے شہر میں فراہم کرنا ہے۔
انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت صحت کے شعبے میں بڑے منصوبوں پر کام کر رہی ہے اور کینسر سمیت دیگر پیچیدہ بیماریوں کے علاج کے لیے جدید سہولیات کو فروغ دیا جا رہا ہے۔
واضح رہے کہ پنجاب حکومت لاہور میں بھی ایک بڑے پبلک سیکٹر کینسر اسپتال کے قیام پر کام کر رہی ہے، جس میں جدید تشخیصی سہولیات، ریڈی ایشن تھراپی، کیموتھراپی اور دیگر علاج کی سہولیات شامل کرنے کا منصوبہ ہے۔