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    وزیراعظم شہباز شریف نے اسپین کی تاریخی ورلڈ کپ فتح پر مبارکباد پیش کی۔

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    وزیراعظم شہباز شریف نے اسپین کو فیفا ورلڈ کپ 2026 جیتنے پر مبارکباد دیتے ہوئے اسے "مکمل طور پر مستحق فتح” قرار دیا۔ انہوں نے اسپین کی ٹیم کی مہارت، اتحاد، نظم و ضبط اور شاندار کارکردگی کو سراہا۔ اسپین نے اضافی وقت میں ارجنٹینا کو 0-1 سے شکست دے کر عالمی چیمپئن کا اعزاز اپنے نام کیا۔

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