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    ٹائمز اسکوائر میں اسپین کی ورلڈ کپ فتح کا جشن، فلسطینی پرچم بھی لہرائے گئے۔

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    اسپین کی 2026 ورلڈ کپ فائنل میں ارجنٹینا کے خلاف 1-0 کی فتح پر نیویارک کے ٹائمز اسکوائر میں شائقین نے جشن منایا۔ جشن کے دوران کچھ مداحوں نے فلسطینی پرچم لہراتے ہوئے "فری فلسطین” کے نعرے لگائے، جس کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئیں۔

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