پی ایف ایف چیف کی ورلڈ کپ فائنل کے بعد فیفا صدر سے ملاقات
کراچی: پاکستان فٹبال فیڈریشن (PFF) کے صدر سید محسن گیلانی نے فیفا ورلڈ کپ 2026 کے فائنل کے بعد فیفا کے صدر گیانی انفینٹینو سے ملاقات کی۔
ملاقات کے دوران دونوں شخصیات نے پاکستان میں فٹبال کے فروغ، نوجوان کھلاڑیوں کی ترقی اور ملک میں فٹبال کے بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنانے کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا۔
سید محسن گیلانی نے پاکستان فٹبال کی بہتری کے لیے فیفا کے تعاون کو سراہا اور امید ظاہر کی کہ عالمی فٹبال ادارہ پاکستان میں کھیل کی ترقی کے لیے مزید اقدامات میں معاونت کرے گا۔
فیفا صدر گیانی انفینٹینو نے بھی پاکستان میں فٹبال کے امکانات اور نوجوان ٹیلنٹ کو آگے لانے کی اہمیت پر زور دیا۔