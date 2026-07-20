اسپین نے فٹبال کی تاریخ رقم کر دی، مرد و خواتین ورلڈ کپ ٹائٹلز اپنے نام کر لیے

اسپین نے فٹبال کی تاریخ رقم کر دی، مرد و خواتین ورلڈ کپ ٹائٹلز بیک وقت اپنے نام کر لیے
اسپین نے فٹبال کی دنیا میں ایک نیا تاریخی اعزاز حاصل کر لیا ہے۔ اسپین کی مردوں کی ٹیم نے 2026 فیفا ورلڈ کپ کا فائنل جیت کر ملک کو دوسری بار عالمی چیمپئن بنا دیا، جبکہ خواتین کی ٹیم پہلے ہی 2023 ویمنز ورلڈ کپ کا ٹائٹل جیت چکی تھی۔ یوں اسپین دنیا کا پہلا ملک بن گیا جس کے پاس بیک وقت مردوں اور خواتین دونوں کے فیفا ورلڈ کپ ٹائٹلز موجود ہیں۔
ورلڈ کپ 2026 کے فائنل میں اسپین نے دفاعی چیمپئن ارجنٹائن کو اضافی وقت میں 1-0 سے شکست دی۔ فیصلہ کن گول فیران ٹوریس نے 106ویں منٹ میں اسکور کیا، جس کے بعد اسپین نے عالمی فٹبال کا سب سے بڑا اعزاز اپنے نام کر لیا۔
اس تاریخی کامیابی کے بعد اسپین نے ثابت کر دیا کہ وہ موجودہ دور کی مضبوط ترین فٹبال اقوام میں شامل ہے۔ مردوں کی ٹیم کا یہ دوسرا ورلڈ کپ ٹائٹل ہے، جبکہ خواتین کی ٹیم نے 2023 میں پہلی بار ویمنز ورلڈ کپ جیتا تھا۔