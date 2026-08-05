پاکستان بھر میں سونے کی قیمت میں بڑا اضافہ، فی تولہ سونا 10 ہزار روپے مہنگا ہو گیا۔

پاکستان بھر میں سونے کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جہاں ایک تولہ سونا ایک ہی دن میں 10 ہزار روپے مہنگا ہوگیا۔ سونے کی قیمت میں اچانک اضافے سے شہریوں اور زیورات خریدنے والے افراد میں تشویش پائی جا رہی ہے۔
صرافہ مارکیٹ کے مطابق عالمی مارکیٹ میں سونے کے نرخ بڑھنے اور ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں اتار چڑھاؤ کے باعث مقامی مارکیٹ میں بھی سونے کی قیمت میں نمایاں اضافہ ہوا۔ سرمایہ کاروں نے غیر یقینی معاشی صورتحال کے باعث سونے میں دلچسپی بڑھا دی، جس سے قیمتوں پر مزید دباؤ آیا۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ عالمی معاشی حالات، مہنگائی کے خدشات اور کرنسی مارکیٹ کی تبدیلیاں سونے کی قیمتوں پر براہ راست اثر انداز ہوتی ہیں۔ اگر عالمی سطح پر سونے کی قیمتوں میں مزید اضافہ جاری رہا تو پاکستان میں بھی سونے کے نرخ مزید بڑھنے کا امکان ہے۔
دوسری جانب زیورات کی خریداری کرنے والے صارفین نے قیمتوں میں اضافے پر تشویش کا اظہار کیا ہے، جبکہ صرافہ تاجروں کا کہنا ہے کہ موجودہ صورتحال میں مارکیٹ عالمی رجحانات کے مطابق چل رہی ہے۔