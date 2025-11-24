تازہ تر ین
شریا سرن کی اے آئی سے جعلی تصاویر پھیلانے کے رجحان پر تشویش

بھارتی اداکارہ شریا سرن نے آرٹیفیشل انٹیلی جنس (اے آئی) کے ذریعے تصاویر میں تبدیلی کرکے پھیلانے کے رجحان پر تشویش ظاہر کی ہے۔

42 سالہ اداکارہ نے حال ہی میں ان کی جعلی پروفائل بناکر اے آئی کے ذریعے بدلی گئی تصاویر پھیلانے پر سائبر کرائم میں شکایت درج کروائی ہے۔

انہوں نے کہا کہ روز کی بنیاد پر اُن کی جعلی تصویریں اور غلط پیغامات زیر گردش ہیں، جن سے نا صرف اُن کے مداح بلکہ خاندان کے افراد بھی دھوکا کھا جاتے ہیں۔

اداکارہ نے مزید کہا کہ جتنے بھی لوگ مجھے جانتے ہیں یا جن سے میری بات ہوتی ہے، انہوں نے مجھے ٹیگ کیا اور کہا یہ تم نہیں لگ رہیں، کوئی رابطے کےلیے تمہاری جعلی پروفائل کا استعمال کررہا ہے۔

شریا سرن نے یہ بھی کہا کہ حیران کن بات یہ ہے کہ میں تقریباً 20 سال سے ایک ہی فون نمبر استعمال کررہی ہوں، پھر بھی ایسا ہوا، ابتداء میں یہ معاملہ عوامی سطح پر اٹھانے سے گریزاں تھی، کیونکہ میں کسی غیر ضروری شخص کو اہمیت نہیں دینا چاہتی تھی۔

ان کا کہنا تھا کہ اب اس شخص کی حرکتیں بڑھ گئی ہیں تو مجھے بڑا قدم اٹھانا پڑا، دراصل اُس نے میری جعلی پروفائل سے میری ہی ٹیم سے رابطہ کیا تو صورتحال کافی سنگین ہوگئی۔

سائبر کرائم میں شکایت درج کرانے کے باوجود اس بات کا اقرار کیا کہ اس نوعیت کی سرگرمیوں کو مکمل طور پر روک پانا تقریباً ناممکن ہوچکا ہے۔

اُن کا کہنا تھا کہ ڈیپ فیک اور جعلی شناخت کے اس دور میں اصلی اور جعلی میں فرق کرنا مشکل ہوگیا ہے، جس سے کئی مشہور شخصیات متاثر ہوئی ہیں۔

اداکارہ نے یہ بھی کہا کہ انسٹاگرام پر کئی اکاؤنٹس اُن کی تصاویر اور جعلی بلیو ٹک استعمال کرکے خود کو ویریفائیڈ ظاہر کرتے ہیں، میں اور میری ٹیم اس معاملے میں صرف آگاہی پھیلا سکتے ہیں۔

ہوا کچھ یوں کہ کچھ دن قبل سائبر کرائم حکام کو اداکارہ کی جعلی پروفائل سے متعلق شکایت درج کرائی، جس کے بعد شریا سرن نے اس معاملے پر لب کشائی کی ہے اور امید ظاہر کی کہ کوئی بھی اس شخص کے دھوکے میں نہیں آئے گا۔

اس سے قبل اس نوعیت کا معاملہ اداکارہ ادیتی راؤ حیدری کے ساتھ بھی پیش آچکا ہے، اداکارہ نے بھی جعلی اکاؤنٹ کے خلاف آواز بلند کی تھی۔


