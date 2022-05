بھارتی ہدایتکار کا قندیل بلوچ کی زندگی پر فلم بنانے کا اعلان

بھارتی فلمساز النکریتا شریواستو نے پاکستانی ماڈل اور سوشل میڈیا اسٹار قندیل بلوچ کی زندگی پر فلم بنانے کا اعلان کردیا ہے۔

رپورٹس کے مطابق بھارتی پروڈیوسر وکاس شرما اور سنی کھنہ نے فلم کی ہدایتکاری کرنے والی النکریتا شریواستو کے ساتھ مل کر پاکستانی صحافی صنم مہر کی کتاب The Sensational Life and Death of Qandeel Baloch کے حقوق حاصل کر لیے ہیں۔

النکریتا شریواستو اپنی نیٹ فلکس سیریز بمبئی بیگم کے لیے مشہور ہیں کا کہنا ہے کہ جب 2016 میں قندیل بلوچ کے قتل نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا، یہ غیرت کے نام پر ایک گھناؤنا قتل تھا۔ میں اس کے بارے میں سوچتی ہوں، میں نے قندیل کی ویڈیوز بار، بار دیکھنی شروع کیں، اس کی زندگی بہت دلکش تھی۔

ان کا کہنا تھا کہ ایک چھوٹے سے گاؤں کی ایک غریب لڑکی، جس نے مشہور ہونے کیلئے کام کیا۔ وہ صرف 26 سال کی تھی جب اسے قتل کیا گیا۔

النکریتا شریواستو نے مزید کہا کہ وہ اس فلم کو قندیل بلوچ کے دلیرانہ جذبے کی علامت کے طور پر دیکھتی ہیں جس سے اس کی شہرت میں اضافہ ہوگا۔

فلمساز نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ میں اس فلم میں باغی اور کمزور نوجوان لڑکی کی یادوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کروں گی جس کی زندگی اس لیے ختم کردی گئی کیونکہ وہ مشہور ہونا چاہتی تھی۔

واضح رہے کہ قندیل بلوچ جن کا اصل نام فوزیہ عظیم تھا، وہ ایک ماڈل، اداکارہ، سوشل میڈیا کی مشہور شخصیت تھیں۔ قندیل سوشل میڈیا پر اپنے روزمرہ زندگی اور پاکستانی خاتون کے طور پر ان کے حقوق اور دیگر حساس موضوعات کے بارے میں ویڈیوز پوسٹ کرنے کے بعد مشہور ہوئیں۔

تاہم بعد ازاں قندیل بلوچ کو 15 جولائی 2016 کو مظفرآباد میں غیرت کے نام پر قتل کیا گیا تھا، قندیل کی لاش گھر سے ملی تھی جس کے بعد اس کے بھائی محمد وسیم کو گرفتار کیا گیا، ملزم کو 27 ستمبر 2019 کو ملتان کی ماڈل کورٹ نے عمر قید سنائی تھی۔

تاہم قندیل بلوچ کے والد عظیم کی جانب سے عدالت میں درخواست دائر کی گئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ ہم نے اللہ کی رضا کی خاطر اپنے بیٹوں کو معاف کر دیا ہے لہٰذا عدالت بھی اسے معاف کردے۔