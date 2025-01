پاکستان کسٹمز نے کارکردگی کو جدید بنانے میں نمایاں کامیابیاں حاصل کیں، چیئرمین ایف بی آر

چیئرمین فیڈرل بورڈ آف ریونیو راشد محمود لنگڑیال کا کہنا ہے کہ پاکستان کسٹمز نے اپنی کارکردگی کو جدید بنانے میں نمایاں کامیابیاں حاصل کی ہیں جن میں پاکستان سنگل ونڈو ( پی ایس ڈبلیو) اور فیس لیس کسٹمز اسیسمنٹ سسٹم کا نفاذ شامل ہے ان اقدامات سے تجارتی عمل تیز، شفاف اور آسان ہو گیا ہےجس کے نتیجے میں محصولات میں نمایاں اضافہ ہوا۔

تقریب میں عمان، انڈونیشیا، کویت کے قونصل جنرلز، روس اور متحدہ عرب امارات کے قونصل خانوں کے نمائندوں، چیف کمشنرز، چیف کلکٹرز، کلکٹرز، کسٹمز کے دیگر سینئر افسران، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے نمائندے ، کاروباری اور سماجی شخصیات شریک ہوئے۔

ایف بی آر کی جانب سے جاری کردہ اعلامیہ کے مطابق ان خیالات کا اظہار انہوں نے اتوار کو انٹرنیشنل کسٹمز ڈے 2025 کی مناسبت سے کسٹمز ہاؤس میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔

انہوں نے خطاب میں تاجروں کے ساتھ حالیہ ملاقاتوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ کراچی کے تجارتی حلقے پاکستان کسٹمز کی جانب سے فیس لیس کسٹمز اسیسمنٹ سسٹم کے نفاذ پر خوش ہیں۔

چیئرمین ایف بی آر نے ورلڈ کسٹمز تھیم 2025 “Customs delivering on its commitment to efficiency, security and prosperity” کو پاکستان کسٹمز کے لیے نہایت اہم قرار دیا کیونکہ پاکستان کسٹمز خود کو ایک جدید، متحرک اور مستقبل کو پیش نظر رکھنے والا ادارہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔

تقریب کے اختتام پر ممبر کسٹمز آپریشنز (ایف بی آر) جنید جلیل نے خطاب کرتے ہوئے اس عزم کا اعادہ کیا کہ مستقبل میں بھی پاکستان کسٹمز ملک کی معیشت کو مستحکم کرنے، اسمگلنگ کی روک تھام کرنے ، کاروباری سرگرمیوں کو فروغ دینے اور سہولتیں فراہم کرنے میں اپنا فعال کردار جاری رکھے گا۔

چیئرمین ایف بی آر راشد محمود لنگڑیال نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے افسران میں تعریفی اسناد تقسیم بھی کیں یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ہر سال 26 جنوری کو دنیا بھر میں انٹرنیشنل کسٹمز ڈے منایا جاتا ہے۔

گزشتہ برسوں کی طرح اس سال بھی پاکستان کے تمام کسٹمز کلکٹریٹس میں ورلڈ کسٹمز ڈے منایا گیا جن میں سے کسٹمز ہاؤس کراچی میں کلکٹریٹ آف کسٹمز انفورسمنٹ کراچی کے زیر اہتمام منعقدہ مرکزی تقریب قابل ذکر تھی۔