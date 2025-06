حیرت انگیز! ایک ملک کا نام 85 حروف پر مشتمل

اگر سب سے طویل نام والے کسی مقام کی بات کی جائے تو وہ نیوزیلینڈ کی ایک پہاڑی ہے جس کا نام ہے Taumatawhakatangihangakoauauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu

نیوزی لینڈ کی اس پہاڑی کے پاس دنیا میں سب سے طویل نام والی جگہ کا ریکارڈ ہے۔ اس میں کُل 85 حروف ہیں۔ لیکن اگر کسی ملک کی بات کی جائے تو وہ کونسا ملک ہے جس کا نام سب سے طویل ہے۔

کچھ ممالک کے سرکاری نام ہیں جو حیرت انگیز طور پر بڑے ہیں. مثال کے طور پر برطانیہ کا۔ برطانیہ کا پورا نام The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland ہے۔ یہ خالی جگہوں سمیت 56 حروف بنتے ہیں۔

ایک اور مثال کریباتی کی ہے جس کا سرکاری نام Independent and Sovereign Republic of Kiribati ہے۔ یہ نام روزمرہ کی گفتگو میں شاذ و نادر ہی استعمال ہوتے ہیں، لیکن یہ سرکاری عنوانات ہیں۔