بغیر ٹانگوں والے روسی شخص نے ماؤنٹ ایورسٹ سر کر کے تاریخ رقم کر دی

روس سے تعلق رکھنے والے ایک شخص نے، جو دونوں ٹانگوں سے محروم ہیں، دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ سر کر کے تاریخ رقم کر دی۔ انہوں نے مصنوعی ٹانگوں کی مدد سے یہ غیر معمولی کارنامہ انجام دیا، جسے عزم، حوصلے اور ثابت قدمی کی شاندار مثال قرار دیا جا رہا ہے۔
رپورٹس کے مطابق کوہ پیما نے کئی ماہ کی سخت جسمانی اور ذہنی تیاری کے بعد اس مہم کا آغاز کیا۔ دشوار گزار راستوں، شدید سردی اور کم آکسیجن کے باوجود انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور کامیابی کے ساتھ ایورسٹ کی چوٹی تک پہنچ گئے۔
ان کی اس کامیابی کو دنیا بھر میں سراہا جا رہا ہے اور سوشل میڈیا پر صارفین انہیں عزم و استقلال کی علامت قرار دے رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ کارنامہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مضبوط ارادہ اور مسلسل محنت کے ذریعے بڑی سے بڑی رکاوٹ پر بھی قابو پایا جا سکتا ہے۔