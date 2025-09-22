تازہ تر ین
انٹر نیشنل, اہم خبریں

چارلی کرک کی بیوہ ایریکا کرک نے شوہر کے قاتل کو معاف کر دیا

ویب ڈیسک :امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے قریبی ساتھی چارلی کرک کی بیوہ ایریکا کرک نے شوہر کے قاتل کو معاف کر کے سب کو حیران کر دیا۔

 اسی تقریب میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹرننگ پوائنٹ یو ایس اے کے بانی چارلی کرک کو ’امریکی آزادی کا شہید‘ قرار دے دیا۔ ٹرمپ نے لبرلز پر تنقید کرتے ہوئے تشدد کو ہوا دینے والے گروہوں کے خلاف کارروائی کا اعلان بھی کیا۔ تقریب میں نائب صدر جے ڈی وینس، سینیٹر مارکو روبیو اور ڈائریکٹر نیشنل انٹیلی جنس ٹلسی گیبارڈ سمیت کئی اہم شخصیات شریک ہوئیں۔

واضح رہے کہ 31 سالہ کرک کو 10 ستمبر کو یوٹا یونیورسٹی میں ایک مباحثے کے دوران گولی مار کر قتل کیا گیا تھا۔ ملزم ٹائلر رابنسن پر قتل کا مقدمہ درج ہے اور استغاثہ نے سزائے موت کی استدعا کی ہے۔

چارلی کرک امریکا میں قدامت پسند نوجوان تحریک کے نمایاں رہنما تھے۔ ان کی تنظیم “ٹرننگ پوائنٹ یو ایس اے” کی شاخیں 3,300 سے زائد تعلیمی اداروں میں قائم ہیں اور 2024 میں اس کی آمدنی 85 ملین ڈالر رہی۔


اہم خبریں
چارلی کرک کی بیوہ ایریکا کرک نے شوہر کے قاتل کو معاف کر دیا
مودی نے بھارتی شہریوں سے غیر ملکی مصنوعات کے بائیکاٹ کی اپیل کردی
جوڈیشل کمپلیکس حملہ کیس؛ پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر کے وارنٹ گرفتاری جاری
پاکستان اور امارات کے درمیان لاکھوں ڈالرز کا برآمدی معاہدہ طے
پاک سعودی معاہدے کے حوالے سے پی ٹی آئی پر تنقید مریم نواز کی نالائق ذہن کی عکاسی ہے، بیرسٹر سیف
سی پیک کا دوسرا مرحلہ کاروبار سے کاروبار کے اشتراک کا نیا باب ثابت ہوگا، احسن اقبال
ایف بی آر نے 60 ہزار سے زائد جیولرز کا ڈیٹا اکٹھا کرلیا، ٹیکس شکنجہ کسنے کا فیصلہ
وفاق کا پیٹرولیم مصنوعات کی اسمگلنگ کی روک تھام کیلئے سخت اقدام، صوبوں کو خط لکھ دیا
مغربی ممالک کا فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کرنا فلسطینی عوام کے حقوق کی فتح ہے: حماس
فلپائن میں ہزاروں افراد کا کرپشن کیخلاف احتجاج، پولیس سے جھڑپیں، 72 مظاہرین گرفتار
ایتھنز میں فلسطین مارچ: یونانی عوام کا اسرائیل سے تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ
افغانستان کی دہشت گردی کے حوالے سے دوغلی پالیسی بے نقاب
سعودی عرب کو عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی میں اہم عہدہ مل گیا
کامن ویلتھ بیچ ہینڈ بال چیمپئن شپ، پاکستان کی مسلسل پانچویں فتح
بھارتی حکومت کا سکھ یاتریوں کو روکنے کا اقدام انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار
مسئلہ کشمیر اور فلسطین کے حل کے بغیر دنیا کا امن ادھورا ہے، صدر مملکت





دلچسپ و عجیب
71 سالہ خاتون نے کی13 ہزار فٹ کی بلندی سے سکائی ڈائیونگ
نیا گنیز ریکارڈ:امریکا میں دنیا کا سب سے وزنی آڑو
بھارتی ایئرپورٹ آسیب زدہ قرار دینے پر یوٹیوبر گرفتار
چینیوں میں دانتوں پر ٹیٹو بنوانے کا فیش مقبول ہونے لگا
کرینا کپور کی فٹنس کا راز کیا ہے اور وہ کتنی دولت کی مالک ہیں؟
جاپانی محققین نے گائے پر زیبرا جیسا رنگ کرکے نوبل انعام حاصل کرلیا
انفلوئنسرز سال 2050 میں کیسے دکھائی دیں گے؟
بھارتی شہری کا 3 دہائیوں سے صرف انجن آئل پی کر زندگی گزارنے کا دعویٰ
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain