راولپنڈی؛ لڑکی کے بال کاٹنے اور تشدد کرنے والے 3 ملزمان گرفتار، مقدمہ درج

راولپنڈی:

لڑکی کو اغوا کرکے اس کے بال کاٹنے اور تشدد کرنے والے تین ملزمان کو گرفتار کرکے مقدمہ درج کرلیا گیا۔

 سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں چند افراد کو لڑکی کے بال زبردستی کاٹتے دیکھا گیا، جس کے بعد ابتدائی طور پر وفاقی پولیس نے چھان بین کی، تاہم وقوعہ راولپنڈی میں پیش آنے پر معاملہ راولپنڈی پولیس کو ریفر کردیا گیا۔

بعد ازاں سی پی او راولپنڈی خالد ہمدانی نے پولیس ٹیم تشکیل دے کر قانون کے مطابق کارروائی کے احکامات جاری کیے۔

پولیس کے مطابق تحقیق کی گئی تو  واقعہ کرسچن کالونی، پانی والی ٹینکی کے قریب پیش آنے کا پتا چلا، جس پر سرکار کی جانب سے ڈی ایف سی اسد حسین کی مدعیت میں   ایک سے زیادہ افراد کی جانب سے بال زبردستی کاٹنے کی  دفعات 337(V) / 34 ت پ کے تحت درج کرلیا ہے۔

مقدمے میں اسد حسین نے مؤقف اختیار کیا کہ میں ڈیوٹی پر تھا کہ سوشل میڈیا و فیس بک پر ایک لڑکی کے بال زبردستی کاٹے جانے کی ویڈیو وائرل ہوئی، اپنے طور پر معلوم کیا تو متاثرہ لڑکی کی شناخت ایمان فاطمہ دختر محمد ابراہیم کے نام سے ہوئی جو  ڈھوک کھبہ  راولپنڈی کی رہائشی ہے جب کہ مبینہ ملزمان میں نظار خان عرف ارمان، محمد انیس عرف دورانی، جلیل خان عرف مٹھو، جبار خان  کے نام سے ہوئی اور دیگر نامعلوم افراد بھی جرم میں  شامل  رہے۔ ملزمان نے لڑکی کے بال زبردستی کاٹ کر ویڈیو بنائی اور اسے سوشل میڈیا پر وائرل کیا۔

مقدمہ درج کرکے  سب انسپکٹر ذوالفقار حیدر کو تفتیشی افسر مقرر کر دیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق  رات گئے چھاپوں کے دوران 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے جب کہ دیگر کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔

یاد رہے کہ متاثرہ لڑکی نے اپنے ویڈیو بیان میں ثنا نامی لڑکی سمیت مجموعی طور پر 4 سے 5 لڑکوں اور 4 لڑکیوں پر بدسلوکی کا الزام عائد کیا ہے۔

دوسری جانب پولیس حکام کا کہنا تھا کہ مقدمہ درج کرلیا گیا ہے، تفتیش جاری ہے، مزید حقائق تفتیش کے دوران سامنے آئیں گے۔سی پی او راولپنڈی خالد ہمدانی  کا کہناتھاکہ خواتین پر تشدد، جبر و استحصال جیسے جرائم قطعی برداشت نہیں۔ اس واقعے میں ملوث تمام ملزمان کو گرفتار کرکے قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی۔


