تازہ تر ین
انٹر نیشنل, اہم خبریں

تہران میں طالبان حکومت مخالف سابق افغان سکیورٹی کمانڈر قتل

ایران میں  طالبان حکومت مخالف افغانستان کے سابق پولیس چیف کو قتل کردیا گیا۔

غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق اکرام الدین سری کو تہران کی ولی عصر اسٹریٹ پر اپنے دفتر سے نکلتے وقت گولی ماری گئی، انہیں فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا تاہم وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے۔

اکرام الدین سری افغانستان کی سابق حکومت کے دور میں سکیورٹی کمانڈر تھے اور صوبہ تخار اور بغلان کے پولیس سربراہ رہ چکے ہیں۔

اکرام الدین سری طالبان کے سخت ناقد سمجھے جاتے تھے۔  حکومت کے خاتمے کے بعد وہ طالبان کے خلاف آواز بلند کرتے رہے۔ افغان طالبان حکومت کے بعد اکرام الدین نے ایران میں پناہ لے لی تھی۔

ایران حکام نے اکرام الدین پر حملے کو ٹارگٹڈ قرار دے کر تحقیقات کا آغاز کردیا۔

یاد رہے کہ اس سے قبل ستمبر میں مشہد میں طالبان مخالف رہنما اسماعیل خان کے قریبی ساتھی مروف غلامی کو بھی ان کے دفتر میں فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا گیا تھا۔


اہم خبریں
’دی لائن کنگ‘ کی سابق اداکارہ کو قتل کردیا گیا، بوائے فرینڈ گرفتار
باکسنگ ڈے ٹیسٹ میں پہلے ہی دن 20 وکٹیں گر گئیں
تہران میں طالبان حکومت مخالف سابق افغان سکیورٹی کمانڈر قتل
۔9 مئی مقدمات کا تفصیلی فیصلہ جاری؛ پی ٹی آئی رہنما محمود الرشید کو 33 سال قید کی سزا
امریکا کے نائجیریا پر فضائی حملے، متعدد داعش جنگجوؤں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ، ویڈیو بھی جاری کردی
۔17 سال بعد وطن واپسی، خالدہ ضیا کے بیٹے کی بنگلا دیشی سیاست میں بڑی انٹری
قومی ائیرلائن کی نجکاری، فوجی فرٹیلائزرکمپنی عارف حبیب کنسورشیم میں شامل ہوگئی
ٹی ٹی پی افغانستان سے امریکی اسلحے کے ساتھ پاکستان میں دہشت گردی کررہی ہے، عالمی جریدے کا انکشاف
نیٹ فلکس اور کپل شرما شو بڑے قانونی تنازع میں پھنس گئے
امریکی ٹینس اسٹار وینس ولیمز نے اطالوی اداکار سے شادی کر لی
افغانستان میں آزادانہ نہیں گھوم سکتا، بلٹ پروف کار استعمال کرتا ہوں: راشد خان کا اعتراف
صبا قمرکیخلاف پولیس یونیفارم پہننے پر مقدمہ درج کرنےکی درخواست دائر
اتر پردیش: حکومت نے اسکولوں میں کرسمس کی چھٹی ختم کر دی، مسیحی برادری میں تشویش
انقرہ سے طرابلس کیلئے اڑان بھرنے والا طیارہ گر کر تباہ، لیبیا کے آرمی چیف جاں بحق
‘دنیا ہمارے ڈراموں کو پسندکرتی ہے لیکن پاکستان میں ڈراموں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہو رہا’
انگلش کرکٹرز کا آسٹریلیا میں حد سے زیادہ شراب نوشی کا معاملہ، تحقیقات کی یقین دہانی





   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain