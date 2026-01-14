تازہ تر ین
انٹر نیشنل, اہم خبریں

تھائی لینڈ میں خوفناک حادثہ، کرین گرنے سے مسافر ٹرین تباہ، 22 افراد ہلاک

تھائی لینڈ میں چین کے تعاون سے جاری ہائی اسپیڈ ریل منصوبے پر ایک بڑا حادثہ پیش آیا ہے، جہاں تعمیراتی کرین گرنے سے ایک مسافر ٹرین پٹری سے اتر گئی۔

حادثے کے نتیجے میں کم از کم 22 افراد ہلاک اور 80 سے زائد زخمی ہو گئے، جبکہ متعدد افراد کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔

غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق یہ حادثہ بدھ کے روز تھائی لینڈ کے صوبے ناکون راچاسیما میں پیش آیا، جہاں ایک تعمیراتی کرین اچانک مسافر ٹرین پر آ گری، جس سے ٹرین کے کئی ڈبے الٹ گئے اور آگ بھی لگ گئی۔

عینی شاہدین کے مطابق حادثے سے قبل زور دار آواز سنی گئی، جس کے بعد دو دھماکے ہوئے۔ ایک مقامی شہری نے بتایا کہ کرین کا لوہے کا ڈھانچہ ٹرین کے دوسرے ڈبے پر گرا، جس سے وہ ڈبہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔

ضلعی پولیس چیف نے تصدیق کی کہ اب تک 22 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے، جبکہ 80 سے زائد زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ حکام کے مطابق کچھ زخمیوں کی حالت نازک ہے اور ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔

ریسکیو اہلکاروں نے متاثرہ ٹرین کے الٹے ہوئے ڈبوں سے مسافروں کو نکالنے کے لیے طویل کارروائی کی، تاہم بعد میں کیمیائی مواد کے اخراج کے خدشے کے باعث امدادی کارروائیاں عارضی طور پر روک دی گئیں۔

حکام کے مطابق ٹرین بینکاک سے اوبن راچاتھانی جا رہی تھی اور اس میں 195 مسافر سوار تھے۔ تھائی وزیرِ ٹرانسپورٹ نے حادثے کی تحقیقات کا حکم دے دیا ہے اور جاں بحق افراد کی شناخت کا عمل جاری ہے۔

یہ حادثہ 5.4 ارب ڈالر مالیت کے اس منصوبے پر پیش آیا، جس کے تحت تھائی لینڈ کو چین کے شہر کنمنگ سے بذریعہ لاؤس ہائی اسپیڈ ریل نیٹ ورک کے ذریعے جوڑا جانا ہے۔ یہ منصوبہ چین کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشی ایٹو کا حصہ ہے۔

واضح رہے کہ تھائی لینڈ میں صنعتی اور تعمیراتی حادثات ماضی میں بھی پیش آتے رہے ہیں، جہاں حفاظتی ضوابط پر عملدرآمد نہ ہونے کے باعث متعدد جان لیوا واقعات رونما ہو چکے ہیں۔


اہم خبریں
حسن رحیم کے مداح نے گلوکار سے اپنے گنجے سر پر آٹو گراف لے لیا
جنوبی کوریا، مارشل لا لگانے پر سابق صدر کو سزائے موت دینے کا مطالبہ سامنے آ گیا
تھائی لینڈ میں خوفناک حادثہ، کرین گرنے سے مسافر ٹرین تباہ، 22 افراد ہلاک
فلم ٹاکسک میں کے جی ایف اسٹار کیساتھ متنازع منظر؛ اداکارہ نے انسٹاگرام اکاؤنٹ ڈیلیٹ کردیا
پی سی بی نے ملتان سلطانز کی فروخت کیلئے اشتہار جاری کردیا
شاہد کپور کی نئی فلم ’او رومیؤ‘ مشکلات کا شکار، ریلیز نہ کرنے کا مطالبہ
ٹرمپ کے نمائندے کی رضا پہلوی سے خفیہ ملاقات، ایران میں سیاسی ہلچل
زرداری، نواز شریف اور عمران خان کے ناموں پر نمبر پلیٹس کی نیلامی کا باضابطہ اعلان
روس: ماسکو میں رواں ماہ 146سالہ ریکارڈ کی پانچویں سخت برف باری
ایران میں پُرتشدد مظاہروں کا سلسلہ رک گیا، انٹرنیشنل کالز بحال، انسانی حقوق تنظیم کا 2403 ہلاکتوں کا دعویٰ
’ایسا لگا مجھے کسی نے مکا مارا‘، نک جوناس نے گولڈن گلوبز سے جانے کی وجہ بتادی
سوات: مینگورہ شہر اور گردونواح میں زلزلے کے شدید جھٹکے
گولڈن گلوب ایوارڈز کا میلہ فلم ہیمنٹ اور 16 سالہ اوون نے لوٹ لیا
معروف ہالی ووڈ اداکار نے امریکی صدر کو دنیا کا بدترین انسان قرار دے دیا
میرے ایک ڈرامے کا معاوضہ آلٹو کی قیمت سے زیادہ ہے: مہک ملک
امریکی جنگی طیاروں کی قطر کے ایئر بیس پر سرگرمیاں تیز ہوگئیں





دلچسپ و عجیب
معصوم پرندے کو بچانے کیلیے اپنی جان خطرے میں ڈال دی؛ نوجوان ہیرو کی ویڈیو وائرل
جنگلی ہاتھی فٹبال کھیلنے میدان میں آگیا، ویڈیو وائرل
امریکا: ایک غلطی نے خاتون کولاکھوں ڈالر جتوا دیے
کرسمس پر ’’جنگل بیلز‘‘ نے منگولین روپ دھار لیا، سوشل میڈیا پر ٹرینڈ وائرل
🎥 ایک ویڈیو لیک ہوئی اور طاقتور لوگوں کی نیندیں اڑ گئیں
⚡ 12 سالہ ذہین بچے نے وہ کر دکھایا جو بڑے نہ کر سکے!
بارش نے راز کھول دیا — 100 سال پرانا صندوق
😱 جیب میں رکھا موبائل، موت کے سامنے دیوار بن گیا!
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain