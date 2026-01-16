تازہ تر ین
اہم خبریں, شوبز

فضا علی کا سابق شوہر کی دوسری شادی پر نیک تمناؤں کا اظہار، بیٹی کی ویڈیو شیئر کردی

پاکستانی اداکارہ اور مارننگ شو ہوسٹ فضا علی کی بیٹی فرال نے اپنے والد کی دوسری شادی میں شرکت کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہیں جس پر اداکارہ کی جانب سے دیے گئے ردعمل پر صارفین تبصرے کررہے ہیں۔

پروگرام ’مارننگ ود فضا‘ کی میزبان فضا علی اکثر اپنے بیانات یا تصاویر کی وجہ سے سوشل میڈیا پر زیرِ بحث رہتی ہیں، چند روز قبل ٹی وی میزبان ندا یاسر سے متعلق بیان پر وہ کئی دن تک خبروں میں ٹرینڈ کرتی رہیں۔

نجی ٹی وی کی مارننگ شو ہوسٹ ندا یاسر نے فوڈ ڈیلیوری رائیڈرز سے متعلق ایک بیان دیا تھا جسے عوام نے نامناسب قرار دیا تھا جب کہ اداکارہ فضا علی بھی ندا یاسر کے مؤقف سے اختلاف کیا اور ان پر جوابی بیان دیا تھا۔

فضا علی نے پی ٹی وی کے مقبول ڈرامہ سیریل مہندی سے لازوال شہرت حاصل کی تھی، ان کے دیگر ڈراموں میں لو، لائف اور لاہور، موم، ساتھ نبھانا ہے، سات سر رشتوں کے، چنری، لگن، گھاؤ اور دیگر شامل ہیں۔

فضا علی سوشل میڈیا پر بھی بے حد مقبول ہیں اور وہ ٹک ٹاک پر 56 لاکھ، انسٹاگرام پر 13 لاکھ فالوورز رکھتی ہیں جب کہ اس وقت وہ مارننگ شو ’مارننگ ود فزا‘ کی میزبانی کے فرائض بھی انجام دے رہی ہیں۔

حال ہی میں فضا علی نے سوشل میڈیا پر اپنی بیٹی فرال کی ایک ویڈیو شیئر کی، جس میں وہ اپنے والد کے ساتھ ان کی دوسری شادی کی تیاری کو ریکارڈ کر رہی ہے، جب کہ اداکارہ ایک جذباتی کیپشن بھی تحریر کیا۔

ویڈیو میں فرال کہتی ہیں ’ہیلو گائز! آئیں، پارلر جانے سے پہلے میرا فِٹ چیک کرلیتے ہیں تاکہ میں اپنے بابا کی شادی کے لیے تیار ہو سکوں۔ پلیز بابا، یہاں آ جائیں‘۔

بعد ازاں، فرال کے والد ویڈیو میں کہتے ہیں ’ہیلو آپ سب کیسے ہو؟ آج میری شادی ہے، میری شہزادی فرال میرے ساتھ اس نئے سفر میں میرا ساتھ دیں گی‘۔

فرال نے اپنے والد کی شادی پر خوبصورت گلابی اور آڑو رنگ کا لہنگا چولی پہنا اور ناظرین کو اپنی مہندی بھی دکھائی۔

دوسری جانب، انسٹاگرام پر فضا علی نے ایک پوسٹ میں لکھا ہے کہ زندگی ہمیشہ سیدھی نہیں ہوتی، کبھی کبھی وہ ہمیں ایسے موڑ پر لے آتی ہے جہاں شور نہیں ہوتا، صرف صبر بولتا ہے۔

ان کا کہنا تھا کہ آج میری بیٹی فرال اپنے بابا کی نئی زندگی کے سفر کی تیاری خوشی اور معصوم مسکراہٹ کے ساتھ ریکارڈ کر رہی ہے، اس لمحے نے مجھے ایک بار پھر یاد دلایا کہ رشتے بدل سکتے ہیں، مگر عزت، محبت اور والدین کی ذمہ داری کبھی ختم نہیں ہوتی۔

فضا علی نے لکھا ہے کہ ہر کہانی کا انجام لڑائی نہیں ہوتا، کبھی کبھی سب سے خوبصورت انجام یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو مثبت سوچ، وقار اور مضبوطی سکھا دیتے ہیں۔

مزید لکھا کہ دل سے دعا ہے کہ فواد فاروق کی زندگی کا یہ نیا باب سکون، سمجھ بوجھ اور خوشیوں سے بھرا ہو، اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں اور بہتر راستے لکھے، طاقت یہی ہے کہ ہم ہمیشہ وقار کا انتخاب کریں۔

واضح رہے کہ فضا علی کی شادی فواد فاروق سے ہوئی تھی اور دونوں کی ایک بیٹی فرال ہے۔


اہم خبریں
اثاثوں کی تفصیلات جمع نہ کرانے پر وفاقی وزیر سمیت 32 ایم این ایز کی رکنیت معطل
ساف ویمنز فٹسال چیمپئن شپ: پاکستان نے تاریخ رقم کردی
محمود خان اچکزئی قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر مقرر، نوٹیفکیشن جاری
اقرار الحسن کی سیاسی جماعت کا نام اور پارٹی پرچم سوشل میڈیا پر مذاق بن گیا
فضا علی کا سابق شوہر کی دوسری شادی پر نیک تمناؤں کا اظہار، بیٹی کی ویڈیو شیئر کردی
مقبوضہ کشمیر: بھارتی عدالت نے حریت رہنما آسیہ اندرابی کو مجرم قرار دے دیا
امریکی صدر ٹرمپ کی بڑی خواہش پوری، نوبیل انعام وائٹ ہاؤس پہنچ گیا
یمن میں سیاسی ہلچل، وزیر اعظم احمد عواد بن مبارک مستعفی
مظاہرین پر تشدد کا الزام : امریکا نے ایران کے پانچ اعلیٰ حکام پر پابندیاں عائد کردیں
سیکیورٹی فورسز کی بنوں اور کرم میں کارروائیاں، 13 دہشت گرد ہلاک
حسن رحیم کے مداح نے گلوکار سے اپنے گنجے سر پر آٹو گراف لے لیا
جنوبی کوریا، مارشل لا لگانے پر سابق صدر کو سزائے موت دینے کا مطالبہ سامنے آ گیا
تھائی لینڈ میں خوفناک حادثہ، کرین گرنے سے مسافر ٹرین تباہ، 22 افراد ہلاک
فلم ٹاکسک میں کے جی ایف اسٹار کیساتھ متنازع منظر؛ اداکارہ نے انسٹاگرام اکاؤنٹ ڈیلیٹ کردیا
پی سی بی نے ملتان سلطانز کی فروخت کیلئے اشتہار جاری کردیا
شاہد کپور کی نئی فلم ’او رومیؤ‘ مشکلات کا شکار، ریلیز نہ کرنے کا مطالبہ





دلچسپ و عجیب
معصوم پرندے کو بچانے کیلیے اپنی جان خطرے میں ڈال دی؛ نوجوان ہیرو کی ویڈیو وائرل
جنگلی ہاتھی فٹبال کھیلنے میدان میں آگیا، ویڈیو وائرل
امریکا: ایک غلطی نے خاتون کولاکھوں ڈالر جتوا دیے
کرسمس پر ’’جنگل بیلز‘‘ نے منگولین روپ دھار لیا، سوشل میڈیا پر ٹرینڈ وائرل
🎥 ایک ویڈیو لیک ہوئی اور طاقتور لوگوں کی نیندیں اڑ گئیں
⚡ 12 سالہ ذہین بچے نے وہ کر دکھایا جو بڑے نہ کر سکے!
بارش نے راز کھول دیا — 100 سال پرانا صندوق
😱 جیب میں رکھا موبائل، موت کے سامنے دیوار بن گیا!
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain