تازہ تر ین
اہم خبریں, پاکستان

محمود خان اچکزئی قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر مقرر، نوٹیفکیشن جاری

اسلام آباد: اپوزیشن اتحاد تحریک تحفظ آئین پاکستان کے رہنما محمود خان اچکزئی کو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر مقرر کردیا گیا۔

 اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے اپوزیشن لیڈر کی تقرری کا نوٹیفکیشن جاری کردیا جس کے محمود خان اچکزئی قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف بن گئے ہیں۔

محمود خان اچکزئی قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر مقرر، نوٹیفکیشن جاری
نوٹیفکیشن کا عکس

نوٹیفکیشن کے مطابق قومی اسمبلی بزنس رولز کے تحت اپوزیشن لیڈر کی تقرری 16 جنوری 2026 سے نافذ العمل ہوگی۔

اپوزیشن لیڈر کا عہدہ 9 مئی کیس میں عمر ایوب خان کی نااہلی کے بعد خالی ہوا تھا۔

پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ اور اپوزیشن اتحاد تحریک تحفظ آئین پاکستان کے رہنما محمود اچکزئی کو بانی پی ٹی آئی عمران خان نے اپوزیشن لیڈر نامزد کیا تھا۔


اہم خبریں
اثاثوں کی تفصیلات جمع نہ کرانے پر وفاقی وزیر سمیت 32 ایم این ایز کی رکنیت معطل
ساف ویمنز فٹسال چیمپئن شپ: پاکستان نے تاریخ رقم کردی
محمود خان اچکزئی قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر مقرر، نوٹیفکیشن جاری
اقرار الحسن کی سیاسی جماعت کا نام اور پارٹی پرچم سوشل میڈیا پر مذاق بن گیا
فضا علی کا سابق شوہر کی دوسری شادی پر نیک تمناؤں کا اظہار، بیٹی کی ویڈیو شیئر کردی
مقبوضہ کشمیر: بھارتی عدالت نے حریت رہنما آسیہ اندرابی کو مجرم قرار دے دیا
امریکی صدر ٹرمپ کی بڑی خواہش پوری، نوبیل انعام وائٹ ہاؤس پہنچ گیا
یمن میں سیاسی ہلچل، وزیر اعظم احمد عواد بن مبارک مستعفی
مظاہرین پر تشدد کا الزام : امریکا نے ایران کے پانچ اعلیٰ حکام پر پابندیاں عائد کردیں
سیکیورٹی فورسز کی بنوں اور کرم میں کارروائیاں، 13 دہشت گرد ہلاک
حسن رحیم کے مداح نے گلوکار سے اپنے گنجے سر پر آٹو گراف لے لیا
جنوبی کوریا، مارشل لا لگانے پر سابق صدر کو سزائے موت دینے کا مطالبہ سامنے آ گیا
تھائی لینڈ میں خوفناک حادثہ، کرین گرنے سے مسافر ٹرین تباہ، 22 افراد ہلاک
فلم ٹاکسک میں کے جی ایف اسٹار کیساتھ متنازع منظر؛ اداکارہ نے انسٹاگرام اکاؤنٹ ڈیلیٹ کردیا
پی سی بی نے ملتان سلطانز کی فروخت کیلئے اشتہار جاری کردیا
شاہد کپور کی نئی فلم ’او رومیؤ‘ مشکلات کا شکار، ریلیز نہ کرنے کا مطالبہ





دلچسپ و عجیب
معصوم پرندے کو بچانے کیلیے اپنی جان خطرے میں ڈال دی؛ نوجوان ہیرو کی ویڈیو وائرل
جنگلی ہاتھی فٹبال کھیلنے میدان میں آگیا، ویڈیو وائرل
امریکا: ایک غلطی نے خاتون کولاکھوں ڈالر جتوا دیے
کرسمس پر ’’جنگل بیلز‘‘ نے منگولین روپ دھار لیا، سوشل میڈیا پر ٹرینڈ وائرل
🎥 ایک ویڈیو لیک ہوئی اور طاقتور لوگوں کی نیندیں اڑ گئیں
⚡ 12 سالہ ذہین بچے نے وہ کر دکھایا جو بڑے نہ کر سکے!
بارش نے راز کھول دیا — 100 سال پرانا صندوق
😱 جیب میں رکھا موبائل، موت کے سامنے دیوار بن گیا!
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain