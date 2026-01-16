تازہ تر ین
اہم خبریں, پاکستان

اثاثوں کی تفصیلات جمع نہ کرانے پر وفاقی وزیر سمیت 32 ایم این ایز کی رکنیت معطل

اسلام آباد: الیکشن کمیشن نے اثاثوں کی تفصیلات جمع نہ کرانے پر اراکین قومی اسمبلی کی رکنیت معطل کردی ۔

الیکشن کمیشن کے مطابق  قومی اسمبلی کے  32 اراکین کی  رکنیت معطل کی گئی ہے جب کہ  پنجاب اسمبلی سے 50 اور سندھ اسمبلی سے 33 اراکین کی رکنیت بھی معطل کی گئی۔

معطل اراکین قومی اسمبلی میں وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی، سید علی موسیٰ گیلانی اور سید عبدالقادر گیلانی بھی شامل ہیں۔

اس کے علاوہ معطل اراکین پنجاب اسمبلی میں رانا سکندر حیات، عدنان ڈوگر، عامر حیات ہراج اور سندھ اسمبلی میں صوبائی وزیر سعید غنی شامل ہیں۔


