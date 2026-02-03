عاصم اظہر کے کانسرٹ میں ماہرہ خان کا ڈانس، ویڈیو وائرل

پاکستان کے معروف گلوکار عاصم اظہر کے کانسرٹ میں سپر اسٹار ماہرہ خان کے ڈانس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہورہی ہے۔
ماہرہ خان سوشل میڈیا پر بھی خاصی مقبول ہیں اور انسٹاگرام پر ان کے فالوورز کی تعداد ایک کروڑ 17 لاکھ سے زائد ہے۔
حال ہی میں وہ وہاج علی کے ساتھ ایک خوبصورت ٹی وی کمرشل میں نظر آئیں جب کہ دونوں جلد ایک ڈرامے میں بھی ایک ساتھ دکھائی دیں گے۔
گزشتہ دنوں ماہرہ خان کو گلوکار عاصم اظہر کے کانسرٹ میں دیکھا گیا جہاں عاصم اظہر نے اپنا مشہور گانا ترستی ہیں نگاہیں پیش کیا، اس موقع پر ماہرہ کو اسی گانے کی دھن پر ڈانس کرتے ہوئے دیکھا گیا۔