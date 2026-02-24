تازہ تر ین
اہم خبریں, پاکستان

پارٹی چیئرمین نہ ہوتا تو عمران خان کی رہائی کی کوششوں پر بڑا کچھ کہتا، جو بس میں ہے کر رہے ہیں: بیرسٹر گوہر

راولپنڈی: پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے چیئرمین بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ اگر پارٹی چیئرمین نہ ہوتا تو عمران خان کی رہائی کی کوششوں پر بہت کچھ کہتا۔

اڈیالہ جیل کے قریب ماربل فیکٹری ناکے پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ عمران خان کے دوسرے چیک اپ سے متعلق ہمیں پیشگی اطلاع نہیں دی گئی۔

انہوں نے کہا کہ حکومت نے تاریخ کا ذکر کیا تھا لیکن یہ نہیں پتا تھا رات کو اس طرح آئیں گے، گزشتہ رات مجھے اطلاع کی گئی کہ بانی پی ٹی آئی کا طبی معائنہ ہوگیا، معائنے کے بعدانہیں واپس جیل لایا گیا ہے، ان کا شکریہ انہوں نے بانی پی ٹی آئی کے علاج کے بعد ہمیں مطلع کردیا۔

بیرسٹر گوہر نے مطالبہ کیا کہ بانی پی ٹی آئی کا علاج فیملی اور ذاتی معالجین کی موجودگی میں شفا انٹرنیشنل میں کروایا جائے۔

ان کا مزید کہنا تھا کہ ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں آواز ضرور اٹھائیں لیکن زبان نہ چلائیں، میں زبان چلانے کے خلاف ہوں، تمام فریقین کو لحاظ کرنا چاہیے تاکہ ملک آگے چل سکے۔

انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے علاج اور ملاقات میں رکاوٹ ڈالنے کا کوئی جواز نہیں، اگربانی پی ٹی آئی کےعلاج کے لیےایک شخص کو بلایا جائے تو دوسرے کو انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے، پہلے ہی دہشتگردی اور بے روزگاری ہے، ملک مزید بحرانوں کا متحمل نہیں ہوسکتا، کوئی ایسا راستہ اپنانا چاہیے کہ ملک بہتری کی جانب بڑھے۔

بیرسٹر گوہر نے کہا کہ رہائی فورس کا معاملہ پارٹی میں ڈسکس کیا ہے، ہم چاہتے ہیں کوئی بھی ایسی چیز نہ ہو جو غیرقانونی اور غیرآئینی ہو، ہم ہر فورم پر آواز اٹھائیں گے، سڑکوں پر بھی آئیں گے، پارلیمنٹ بھی جائیں گے اورعدالتوں میں بھی جائیں گے، ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جو جمہوری نہ ہو۔

انہوں نے کہا کہ ہم سیاسی جماعت ہیں سیاسی جدوجہد پر یقین رکھتے ہیں، ہم مسلح جدوجہد اور ملیشیا رکھنے پر یقین نہیں رکھتے، فورس کے کیا خدو خال ہوں گے، اس پر پارٹی میں غور ہوگا، ہم جو بھی کریں گے آئین و قانون کے مطابق کریں گے۔

چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ اگر پارٹی چیئرمین نہ ہوتا تو بانی پی ٹی آئی کی رہائی کی کوششوں پر بڑا کچھ کہتا، یہ کہہ رہا ہوں جو ہوا سو ہوا، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ حالات بہتر ہوں، جو ہمارے بس میں ہے ایمانداری سے کر رہے ہیں۔

بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ کوشش کی بانی پی ٹی آئی کا علاج ان کی فیملی اور ذاتی معالج کی موجودگی میں کرایا جائے، بڑی کوشش کی کہ بانی پی ٹی آئی کو اسپتال منتقل کیا جائے، چیزیں رہ گئیں، شاید کچھ ہم سے اور کچھ ان سے غلطیاں ہوئیں۔

بیرسٹر گوہر نے مزید کہا کہ بانی پی ٹی آئی سیاست سے دور نہیں ہوسکتے وہ ملکی سیاست کے مین آف دی میچ ہیں۔

انہوں نے کہا کہ علیمہ خان نے مجھے ہٹانے کی کبھی کوئی بات نہیں کی، عہدہ بانی پی ٹی آئی کی امانت ہے جب کہیں گے چھوڑ دوں گا، علیمہ خان نے مجھے استعفی دینے اور خود پارٹی چیئرپرسن بننے کا کبھی نہیں کہا۔


