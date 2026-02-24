تازہ تر ین
اہم خبریں, پاکستان

پی ٹی آئی دور میں اراضی کرپشن کا مقدمہ، ن لیگ کے سابق سینیٹر ساتھیوں سے باعزت بری

راولپنڈی:

انسداد بدعنوانی کی عدالت نے مسلم لیگ (ن) کے سابق سینیٹر چوہدری تنویر کو زمینوں میں کرپشن کے مقدمے سے باعزت بری کردیا، ان پر پی ٹی آئی کے دور حکومت میں کرپشن کا مقدمہ قائم کیا گیا تھا۔

 چوہدری تنویر کی جانب سے مقدمہ کو جھوٹا اور سیاسی انتقام قرار دینے کی درخواست کی سماعت پنڈی کی اینٹی کرپشن کورٹ میں ہوئی۔ 

اسپیشل جج اینٹی کرپشن عدالت خاور رشید نے مقدمے کا فیصلہ سناتے ہوئے چوہدری تنویر سماعت تمام ملزمان کو باعزت بری کردیا۔ 

عدالت نے قرار دیا کہ مقدمہ میں کوئی شہادت دستیاب نہیں اس لیے مقدمہ مزید جاری رکھنا خلاف انصاف ہے۔

واضح رہے کہ تحریک انصاف کے دور حکومت میں محکمہ اینٹی کرپشن نے چوہدری تنویر اور دیگر کے خلاف اراضی میں رد و بدل کا کرپشن کا مقدمہ درج کیا تھا۔


اہم خبریں
پشاور کو قومی ٹی ٹوئنٹی کرکٹ کی میزبانی مل گئی
پاسکو کے پاس موجود 5 لاکھ میٹرک ٹن گندم مسابقتی بولی کے ذریعے فروخت کرنے کی منظوری
پنجاب پیف ٹیک قائم کرنے والا پہلا صوبہ بن گیا
عمران خان کی اسپتال سے واپسی کی ویڈیوبنانے والےپی ٹی آئی سوشل میڈیا ایکٹوسٹ کو تحویل میں لے لیا گیا
وزیراعظم کی ہدایات پر حج آپریشنز کو مکمل طور پر ڈیجیٹل بنانے کی طرف اہم قدم
پی ٹی آئی دور میں اراضی کرپشن کا مقدمہ، ن لیگ کے سابق سینیٹر ساتھیوں سے باعزت بری
اسحاق ڈار کل جدہ روانہ ہونگے، او آئی سی کے ہنگامی وزرائے خارجہ اجلاس میں شرکت کریں گے
پارٹی چیئرمین نہ ہوتا تو عمران خان کی رہائی کی کوششوں پر بڑا کچھ کہتا، جو بس میں ہے کر رہے ہیں: بیرسٹر گوہر
ذیابیطس کے مریضوں کےلیے روزہ ممکن؟ ماہرین نے مفید احتیاطی تدابیر بتادیں
پی بی36 قلات کے 7 پولنگ سٹیشنز پر 10 مارچ کو ری پولنگ ہوگی
کراچی: 24 گھنٹوں کے دوران سگ گزیدگی کا شکار مزید 2 زیرِعلاج افراد دم توڑ گئے
شدید دھند کے باعث متحدہ عرب امارات کا فلائٹ آپریشن متاثر
جنوبی وزیرستان : نامعلوم افراد کی فائرنگ سے کانسٹیبل شہید
جنوبی وزیرستان: شرپسندوں نے سرکاری سکول بارودی مواد سے اُڑا دیا
شاہد آفریدی نے انگلینڈ کیخلاف پلیئنگ الیون سے اپنے داماد کو ہی نکال دیا
وزیراعظم شہباز شریف سے قطر کے وزیر مملکت برائے خارجہ تجارت ڈاکٹر احمد بن محمد السید کی ملاقات





دلچسپ و عجیب
انوکھی آبشار جہاں فروری میں چند دنوں تک ‘لاوا’ بہتا نظر آتا ہے
خاتون کا کارنامہ: 2656 شاپکنز کھلونے جمع کر کے گینیز ورلڈ ریکارڈ قائم
آئی فون نے 6 افراد کی زندگی بچالی
ایئر نیوزی لینڈ کے طیارے سیاہ کیوں ہوتے ہیں؟ دلچسپ وجہ جانیے
کافی شاپ کی غلطی نے خاتون کو دنیا کی امیر ترین شخصیت بنا دیا
’’پنچ‘‘ کی تنہائی بالآخر دور ہوگئی، وائرل ویڈیو نے پوری دنیا کو متاثر کردیا
10 سال پہلے گم ہونیوالا فون صحرا میں ملنے کے بعد بھی خراب نہیں ہوا
امریکا: 28 گھنٹوں تک سنگلز پکل بال کھیلنے کا گینیز ورلڈ ریکارڈ
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain