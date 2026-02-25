تازہ تر ین
عماد کے بعد آپکی کیوں دوسری شادی کی خواہش جاگ رہی ہے؟ ندا کی بات پر رزاق نے کیا جواب دیا؟

پاکستان کے نامور سابق آل راؤنڈر عبدالرزاق نے حال ہی میں مذاق میں اپنی دوسری شادی کی خواہش پر سرسری سی بات کی۔

میزبان ندا یاسر کے مارننگ شو میں عبدالرزاق اپنی اہلیہ عائشہ رزاق کے ہمراہ شریک ہوئے، دوران گفتگو سابق کرکٹر کی اہلیہ نے بتایا کہ چونکہ رزاق کرکٹ میں مصروف ہوتے تھے، اس کی الگ ٹینشنز تھیں اسی لیے باقی کے معاملات وہ خود دیکھتی تھیں۔

عائشہ رزاق نے کہا کہ بچوں کے اسکول اور پیرنٹس میٹنگ سے لے کر گروسریز اور گھر کے دیگر کام وہ ہی دیکھا کرتی تھیں اور اس بات کا خیال رکھتی تھیں کہ ہر چیز پرفیکٹ ہو۔

اہلیہ کی گفتگو کے دوران عبدالرزاق نے یکدم مذاق کیا اور کہا ‘میں نے ان کو کئی مرتبہ کہا ہے کہ میں دوسری شادی کرلیتا ہوں، تمہارا ہاتھ بٹ جائے گا، اتنا تم کام کررہی ہو’۔

دوران شو میزبان ندا نے رزاق کی اہلیہ سے سوال کیا کہ ‘کیا کبھی انہوں نے آپ کو سرپرائز دیا ہے؟’ اس پر عائشہ نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا جس پر عبدالرزاق بولے ‘ندا پوچھ رہی ہیں کہ کبھی دوسری شادی کا سرپرائز دیا ہے؟’

رزاق کی بات پر ندا بولیں ‘یہ عماد وسیم کے بعد ان کی اور سب کی دوسری شادی کی خواہش کیوں جاگ رہی ہے؟ کسی بھی شعبے کی کوئی نامور شخصیت دوسری شادی کرلے تو آدمی فوراً شیر ہوجاتے ہیں’۔

عبدالرزاق نے جواب دیا ‘ہر بندے کی اپنی زندگی ہے اور وہ بہتر سمجھتے ہیں، انہوں نے گزارنی ہے، کوئی بھی شخص اس میں مداخلت نہیں کرسکتا، کیا صحیح اور کیا غلط فیصلہ ہے یہ وقت بتادیتا ہے’۔


