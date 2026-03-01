تازہ تر ین
انٹر نیشنل, اہم خبریں

تل ابیب میں ایرانی حملہ، 40 عمارتیں تباہ، 200 سے زائد افراد بے گھر

تل ابیب: ایرانی حملوں کے نتیجے میں اسرائیلی شہر تل ابیب میں کم از کم 40 عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے۔ یہ اطلاع اسرائیلی اخبار ہرٹز نے شہر کی بلدیہ کے حوالے سے دی ہے۔

رپورٹ کے مطابق ہفتے کے روز ہونے والے حملوں کے بعد 200 سے زائد رہائشیوں کو ان کے گھروں سے نکال کر حفاظتی اقدامات کے تحت تل ابیب کے تین مختلف ہوٹلوں میں منتقل کیا گیا ہے۔

بلدیہ حکام کا کہنا ہے کہ متاثرہ عمارتوں کا جائزہ لیا جا رہا ہے اور شہریوں کی بحالی کے لیے ہنگامی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب خطے میں کشیدگی کے باعث سیکیورٹی الرٹ برقرار ہے۔


اہم خبریں
آپریشن غضب للحق جاری، پاکستان کی کارروائی میں 415 افغان طالبان ہلاک، 31 پوسٹیں قبضے میں لے لیں گئیں
احتجاج کا خدشہ، اسلام آباد میں دفعہ 144 نافذ، ہرقسم کے اجتماع پر پابندی عائد
کویت میں تراویح اجتماعات اور قطر میں افطار تقریبات پر پابندی؛ ورک فرام ہوم کا اعلان
مشرقِ وسطیٰ کی کشیدگی، اتحاد، قطر، ایمریٹس سمیت متعدد ایئر لائنز کا فلائٹ آپریشن متاثر
ایرانی سپریم لیڈر کی شہادت، وزیراعظم نے روس کا دورہ منسوخ کردیا
خامنہ ای کی شہادت صرف ایران نہیں پوری امت مسلمہ کا نقصان ہے، حافظ نعیم
تل ابیب میں ایرانی حملہ، 40 عمارتیں تباہ، 200 سے زائد افراد بے گھر
ورلڈکپ میں مایوس کن مہم، سری لنکن ہیڈ کوچ جے سوریا کا بڑا فیصلہ
اسرائیل اور امریکا کا مشترکا حملہ؛ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللّٰہ خامنہ ای شہید ہوگئے
کراچی: امریکی قونصلیٹ پر مظاہرین کا شدید احتجاج، جھڑپوں کے دوران 8 افراد جاں بحق
ایران نے وزیر دفاع عزیز ناصر زادہ اور آرمی چیف عبدالرحیم موسوی کی موت کی تصدیق کردی
پاکستان کرکٹ کی تاریخ کی سب سے بڑی کمرشل ڈیل ہو گئی
افغان میڈیا کا پاکستانی جنگی طیارہ مار گرانے کا جھوٹا دعویٰ، حقیقت سامنے آگئی
۔10 ارب ہرجانہ کیس؛ عمران خان کی نظرثانی درخواست سماعت کیلیے مقرر
پاکستان سمیت دنیا کے مختلف ممالک میں 3 مارچ کو چاند گرہن کا نظارہ کیا جاسکے گا۔
ایران کیخلاف بڑا آپریشن شروع کردیا، انکی میزائل انڈسٹری کوختم کردیں گے: امریکی صدر





دلچسپ و عجیب
۔32 لاکھ روپے کی رقم کیوں خرچ کی؟ 10 سالہ بیٹے نے باپ کیخلاف مقدمہ جیت لیا
پاکستانی فنکار نے کباڑ کو خوبصورت مجسموں میں تبدیل کر دیا
ناسا سائنسدان نے خلائی مخلوق کی موجودگی کا حیران کن دعویٰ کردیا
جاپان میں تابوت کے اندر ذہنی سکون کے لیے متعدد افراد مراقبہ کرنے لگے
جتنی رقم اٹھا سکتے ہو اٹھا لو، کمپنی کے مالک نے ملازمین میں انوکھے انداز سے بونس تقسیم کر دیا
کم وقت میں پانسوں سے مینار بنانے کا ریکارڈ
اس وائرل تصویر میں ایسا کیا چھپا ہے جو لوگوں کے ذہن گھمانے کا باعث بن رہا ہے؟
انوکھی آبشار جہاں فروری میں چند دنوں تک ‘لاوا’ بہتا نظر آتا ہے
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain