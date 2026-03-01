تازہ تر ین
مشرقِ وسطیٰ کی کشیدگی، اتحاد، قطر، ایمریٹس سمیت متعدد ایئر لائنز کا فلائٹ آپریشن متاثر

مشرقِ وسطیٰ میں جاری کشیدگی اور فضائی حدود کی بندش کے باعث کئی بڑی ایئر لائنز کا فضائی آپریشن شدید متاثر ہو گیا ہے اور متعدد پروازیں منسوخ یا معطل کر دی گئی ہیں۔

ابوظہبی کی قومی ایئر لائن اتحاد ایئرویز نے اعلان کیا ہے کہ ابوظہبی آنے اور جانے والی تمام پروازیں پیر تک منسوخ رہیں گی۔

اسی طرح قطر ایئر ویز نے کہا ہے کہ قطر کی فضائی حدود کی بندش کے باعث اس کا فلائٹ آپریشن تاحال معطل ہے۔

ایئر لائن کے مطابق قطر کی سول ایوی ایشن اتھارٹی کی جانب سے فضائی حدود کھولنے کی اجازت کے بعد ہی آپریشن بحال کیا جائے گا، جبکہ مزید تفصیلات پیر کو دوحہ کے مقامی وقت کے مطابق صبح 9 بجے جاری کی جائیں گی۔

سعودیہ نے بھی اعلان کیا ہے کہ اس کا فضائی آپریشن پیر کی شب 12 بجے تک معطل رہے گا۔

دوسری جانب ایمرٹس کے مطابق دبئی آنے اور جانے والی تمام پروازیں یکم مارچ دوپہر 3 بجے تک ملتوی کر دی گئی ہیں۔

بحرین کی قومی ایئر لائن گلف ایئر نے بھی علاقائی فضائی حدود کی بندش کے باعث متعدد پروازیں منسوخ کرنے کی تصدیق کی ہے۔

اسی طرح ایئر عربیہ نے اپنی ایڈوائزری میں کہا ہے کہ علاقائی صورتحال کے پیش نظر متحدہ عرب امارات آنے اور جانے والی اس کی تمام پروازیں منسوخ رہیں گی۔

ایئر لائنز نے مسافروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ سفر سے قبل اپنی پروازوں کی صورتحال متعلقہ ویب سائٹس سے ضرور چیک کریں۔


آپریشن غضب للحق جاری، پاکستان کی کارروائی میں 415 افغان طالبان ہلاک، 31 پوسٹیں قبضے میں لے لیں گئیں
احتجاج کا خدشہ، اسلام آباد میں دفعہ 144 نافذ، ہرقسم کے اجتماع پر پابندی عائد
کویت میں تراویح اجتماعات اور قطر میں افطار تقریبات پر پابندی؛ ورک فرام ہوم کا اعلان
ایرانی سپریم لیڈر کی شہادت، وزیراعظم نے روس کا دورہ منسوخ کردیا
خامنہ ای کی شہادت صرف ایران نہیں پوری امت مسلمہ کا نقصان ہے، حافظ نعیم
تل ابیب میں ایرانی حملہ، 40 عمارتیں تباہ، 200 سے زائد افراد بے گھر
ورلڈکپ میں مایوس کن مہم، سری لنکن ہیڈ کوچ جے سوریا کا بڑا فیصلہ
اسرائیل اور امریکا کا مشترکا حملہ؛ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللّٰہ خامنہ ای شہید ہوگئے
کراچی: امریکی قونصلیٹ پر مظاہرین کا شدید احتجاج، جھڑپوں کے دوران 8 افراد جاں بحق
ایران نے وزیر دفاع عزیز ناصر زادہ اور آرمی چیف عبدالرحیم موسوی کی موت کی تصدیق کردی
پاکستان کرکٹ کی تاریخ کی سب سے بڑی کمرشل ڈیل ہو گئی
افغان میڈیا کا پاکستانی جنگی طیارہ مار گرانے کا جھوٹا دعویٰ، حقیقت سامنے آگئی
۔10 ارب ہرجانہ کیس؛ عمران خان کی نظرثانی درخواست سماعت کیلیے مقرر
پاکستان سمیت دنیا کے مختلف ممالک میں 3 مارچ کو چاند گرہن کا نظارہ کیا جاسکے گا۔
ایران کیخلاف بڑا آپریشن شروع کردیا، انکی میزائل انڈسٹری کوختم کردیں گے: امریکی صدر





دلچسپ و عجیب
۔32 لاکھ روپے کی رقم کیوں خرچ کی؟ 10 سالہ بیٹے نے باپ کیخلاف مقدمہ جیت لیا
پاکستانی فنکار نے کباڑ کو خوبصورت مجسموں میں تبدیل کر دیا
ناسا سائنسدان نے خلائی مخلوق کی موجودگی کا حیران کن دعویٰ کردیا
جاپان میں تابوت کے اندر ذہنی سکون کے لیے متعدد افراد مراقبہ کرنے لگے
جتنی رقم اٹھا سکتے ہو اٹھا لو، کمپنی کے مالک نے ملازمین میں انوکھے انداز سے بونس تقسیم کر دیا
کم وقت میں پانسوں سے مینار بنانے کا ریکارڈ
اس وائرل تصویر میں ایسا کیا چھپا ہے جو لوگوں کے ذہن گھمانے کا باعث بن رہا ہے؟
انوکھی آبشار جہاں فروری میں چند دنوں تک ‘لاوا’ بہتا نظر آتا ہے
