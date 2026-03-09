تازہ تر ین
پاکستان

پنجاب میں تعلیمی ادارے کل سے 31 مارچ تک بند رہیں گے

امتحانات شیڈول کےمطابق ہوں گے ،تعلیمی ادارے آن لائن کلاسز لے سکیں گے
لاہور:پیٹرولیم بحران کے خاتمے تک وزرا کے لئے سرکاری فیول بند
سرکاری افسران کے پیٹرول ،ڈیزل الاؤنس میں 50 فیصد فوری کمی
وزرا، اعلیٰ سرکاری افسران کی پروٹوکول گاڑیوں پربھی پابندی
ناگزیر سیکیورٹی کیلئے صرف ایک گاڑی ساتھ ہوگی
سرکاری دفاتر میں ورک فرام ہوم کا فیصلہ، صرف ضروری عملہ ہی دفتر آئےگا
بلوچستان بھر کے تمام سرکاری و نجی تعلیمی ادارے عارضی طور پر بند کرنے کا اعلان
بلوچستان کے تعلیمی ادارے 23 مارچ تک بند رہیں گے، نوٹیفکیشن
حالیہ علاقائی صورتحال کے پیش نظر تعلیمی ادارے بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا
ڈیجیٹل مردم شماری، داخلہ مہم، شیڈول امتحانات جاری رہیں گے، نوٹیفکیشن
افسران کو تعلیمی سرگرمیاں ہدایات کے مطابق جاری رکھنے کی ہدایت


اہم خبریں
ایران جنگ، اسلحہ بنانے والی کمپنیوں کے منافع میں نمایاں اضافہ
بلوچستان میں تعلیمی ادارے 23 مارچ تک بند
امریکی ڈالرکے مقابلے میں پاکستانی روپیہ تگڑاہوگیا
حکومت سے بورڈ آف پیس سے فوری نکلے،پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کوواپس لے:اپوزیشن اتحاد
وفاقی کابینہ کا 2 ماہ تنخواہ نہ لینے کا فیصلہ
انڈونیشیا: کم عمر بچوں کے سوشل میڈیا استعمال پر پابندی لگ گئی
روس کے صدر پوٹن کی نئے سپریم لیڈر کی تقریری پر مجتبیٰ خامنہ ای کو مبارکباد
ایرانی تیل کی تنصیبات پر حملے، آلودہ ہوا پاکستان پہنچنے کااندیشہ
خیبرپختونخوا :سرکاری اداروں میں 50 فیصد ورک فرام ہوم نافذکرنے کا فیصلہ
تولہ سونا 6500 روپے کم ہوکر 5 لاکھ 33 ہزار 362 کا ہوگیا
امریکی خام تیل 27فیصد بڑھ کر 115.11 ڈالر فی بیرل کا ہوگیا
جنگ کے بعد بھی عالمی معیشت کوسنگین چیلنجز کا سامنا ہوگا: سربراہ آئی ایم ایف
ایران کے شمالی اسرائیل اور بحرین کی آئل ریفائنری پرحملے
عمان نے اسرائیل اور امریکا کے حملے غیراخلاقی اور غیرقانونی قرار دیدیئے
سپین، جرمنی کے بعد سوئٹزرلینڈ نے بھی امریکی اسرائیلی حملے کی مخالفت کر دی
ایران جنگ ، امریکا کو شکست ہو سکتی ہے:نامور چینی نجومی کی چونکا دینے والی پیشگوئی





