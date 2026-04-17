تازہ تر ین
سائنس و ٹیکنالوجی

گوگل نے جیمنائی پرسنل انٹیلی جنس میں نانو بنانا امیج جنریشن ٹول کا اضافہ کر دیا

گوگل نے جیمنائی کے پرسنل انٹیلی جنس فیچر میں نانو بنانا پر مبنی تصاویر بنانے والے ٹول کا اضافہ کیا ہے۔

اس طرح صارفین پرسنل انٹیلی جنس میں اپنی ذاتی تناظر میں تصاویر تیار کروا سکیں گے۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ آرٹی فیشل انٹیلی جنس (اے آئی) تصاویر آپ کی پسندیدگی اور دلچسپیوں کو مدنظر رکھتے ہوئے جیمنائی کی جانب سے تیار کی جائیں گی جبکہ آپ کو مخصوص پروموٹ بھی تحریر کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔

جیمنائی پہلے ہی صارفین کے بارے میں کافی کچھ جانتا ہے کیونکہ گوگل اکاؤنٹ اس سے منسلک ہوتا ہے اور آپ کے تمام ڈیٹا تک اس اے آئی اسسٹنٹ کو رسائی حاصل ہوتی ہے۔

تو آپ کو یہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ میرے خوابوں کے گھر کی تصویر تیار کرو، بس یہ لکھنا کافی ہوتا ہے کہ ڈیزائن مائی ڈریم ہاؤس۔

اسی طرح نانو بنانا پر مبنی یہ کنکشن گوگل فوٹوز کے لیبلز کو بھی استعمال کرکے خاندان کے ناموں اور الفاظ کو سمجھ سکے گا۔

تو آپ کو بس یہ کہنا ہوگا کہ میرے خاندان کی ایک تصویر تیار کر دو جس میں ہم سب پکنک منا رہے ہوں۔

کمپنی نے بتایا کہ سورس بٹن میں بتایا جائے گا کہ کس طرح جیمنائی نے اس تصویر کو تیار کیا۔

گوگل نے بتایا کہ دیگر کنکشنز کی طرح جیمنائی کا تناظر بھی غلط ہوسکتا ہے تو آپ اس حوالے سے فیڈ بیک فراہم کرسکتے ہیں۔

یہ امیج جنریشن فیچر جیمنائی پلس، پرو اور الٹرا صارفین کو دستیاب ہوگا اور اسے سب سے پہلے امریکا میں متعارف کرایا جائے گا۔

گوگل کی جانب سے اس جیمنائی فیچر کو کروم ڈیسک ٹاپ اور دیگر ممالک میں متعارف کرانے کی منصوبہ بندی بھی کی جا رہی ہے۔


   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain