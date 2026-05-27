تازہ تر ین
صحت

سوشل میڈیا نوجوانوں کیلئے سگریٹ نوشی جتنا خطرناک قرار!

ایک نئی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ سوشل میڈیا نوجوانوں کی صحت کے لیے ’سگریٹ نوشی جتنا خطرناک‘ ہے۔

 

برطانوی حکومت کی جانب سے ’گروئینگ اپ اِن دی آن لائن ورلڈ‘ مشاورت منگل کے روز ختم ہوئی۔ اس مشاورت میں کم عمر صارفین پر آسٹریلیا کی طرز کی سوشل میڈیا پابندی، ایپس کے استعمال کے اوقات محدود کرنے اور نشہ آور فیچرز پر قدغن جیسے اقدامات زیرِ غور آئے۔

 

اس مشاورت میں جمع کرائی گئی رپورٹ میں اکیڈمی آف میڈیکل رائل کالجز نے خبردار کیا کہ ڈاکٹرز ایک ایسی نسل دیکھ رہے ہیں جو آن لائن دنیا میں نفرت انگیز، ذہنی طور پر تباہ کن اور انتہائی لت لگانے والے مواد کے زیرِ اثر آکر انتہا پسندی کی طرف مائل ہو رہی ہے۔

اکیڈمی کے 454 ڈاکٹروں پر کیے گئے سروے کے مطابق تقریباً نصف ڈاکٹرز نے ہر ہفتے کم از کم ایک ایسے بچے کا علاج کیا تھا جس کی ذہنی تکلیف یا جسمانی چوٹ براہِ راست آن لائن مواد سے جڑی ہوئی تھی۔


اہم خبریں
مری: قربانی کیلئے لایا گیا بیل گہری کھائی میں جاگرا، موقع پر ذبح کرنا پڑا
قربانی کے گوشت کو زیادہ عرصے تک فریز کرنا کتنا محفوظ ہے؟ ماہرین نے اہم طبی حقائق بتا دیے
صدر زرداری، وزیراعظم شہباز شریف اور دیگر رہنماؤں نے نماز عید کہاں ادا کی؟
رواں سال فریضہ حج کی ادائیگی کا نیا ریکارڈ قائم، سعودی محکمہ شماریات کی رپورٹ
آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کی جانب سے 72 ارب روپے کا منافع، وزیراعظم نے غور کیلئے کمیٹی قائم کردی
بجلی و گیس کا مجموعی گردشی قرضہ 5100 ارب روپے تک پہنچنے کا انکشاف
بوہری برادری آج عیدالاضحیٰ مذہبی جوش وخروش سے منا رہی ہے
حجاج کو صحت بخش پانی کی فراہمی کے لیے یومیہ 4000 بار ٹیسٹ
عیدالاضحیٰ ، کراچی میں قصابوں نے ریٹ لسٹ جاری کر دی
کیو آر کوڈ کے ذریعے بجلی کے بلز پر سبسڈی حاصل کرنے کا طریقہ
عید الاضحیٰ کے دوران گیس کی فراہمی کا خصوصی شیڈول جاری
کاکروچ جنتا پارٹی بڑی مشکل میں پھنس گئی
مودی حکومت بوکھلاہٹ کا شکار، کاکروچ جنتاپارٹی کے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند کردیے
حکومت نے پیٹرولیم لیوی سے آئی ایم ایف کے 2 قرض پروگراموں سے بھی زیادہ رقم اکٹھی کر لی
یومِ عرفہ پر 33 سال بعد مکہ مکرمہ میں کونسا نایاب فلکیاتی واقعہ رونما ہونے جارہا ہے؟
اگر آپ کا واٹس ایپ اکاؤنٹ ہیک ہو جائے تو؟





دلچسپ و عجیب
سائنسدانوں نے انٹار کٹیکا کے ایک راز کو دریافت کرلیا
آخر بیشتر افراد رائٹ ہینڈڈ کیوں ہوتے ہیں؟ نئی تحقیق میں وجہ سامنے آگئی
امریکا نے اڑن طشتریوں سے متعلق خفیہ فائلوں کا دوسرا حصہ جاری کردیا
8 سالہ پاکستانی نژاد بچے نے ناسا کی غلطی پکڑلی، ایجنسی کا نشاندہی پر شکریہ
امریکا: فٹبال فیلڈ کے برابر گھاس کاٹنے کا انوکھا ریکارڈ
کیڑے والے بسکٹ، جاپان کا عجیب اور مشہور اسنیک
خاتون کے ہاں پانچ دن میں چار بچوں کی پیدائش، ڈاکٹر بھی حیران رہ گئے
چیونٹیوں کی دنیا : مکمل اور منظم تہذیب کی حیرت انگیز مثال
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain