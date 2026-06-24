گھانا کے خلاف انگلینڈ کی مایوس کن کارکردگی، ‘کالے جادو’ کے چرچے
انگلینڈ اور گھانا کے درمیان کھیلے گئے میچ کے بعد انگلش ٹیم کی غیر معمولی اور مایوس کن کارکردگی پر سوشل میڈیا اور بعض حلقوں میں مختلف قیاس آرائیاں شروع ہو گئی ہیں، جن میں “کالے جادو” جیسے دعوے بھی شامل ہیں۔
میچ میں انگلینڈ کی ٹیم توقعات کے مطابق کھیل پیش نہ کر سکی، جبکہ گھانا نے بہتر نظم و ضبط اور دفاعی کھیل کے ذریعے برتری برقرار رکھی۔ اس شکست کے بعد آن لائن بحث میں غیر مصدقہ دعوے اور افواہیں بھی گردش کرنے لگیں، تاہم کھیلوں کے ماہرین کے مطابق اس کی اصل وجوہات تکنیکی خامیاں، حکمتِ عملی کی ناکامی اور کمزور فائنشنگ تھیں۔
فٹبال تجزیہ کاروں نے ایسی قیاس آرائیوں کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ جدید فٹبال میں نتائج کا انحصار مکمل طور پر کارکردگی، تیاری اور حکمت عملی پر ہوتا ہے، نہ کہ کسی غیر سائنسی تصور پر۔