ہر کوکا کولا آپ کی زندگی کے 12 منٹ کم کر سکتی ہے

ر کوکا کولا آپ کی زندگی کے 12 منٹ کم کر سکتی ہے، تحقیق کا دعویٰ
ایک تحقیق میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ چینی سے بھرپور مشروبات، خصوصاً سافٹ ڈرنکس جیسے کوکا کولا، صحت پر منفی اثرات مرتب کر سکتے ہیں۔ محققین کے مطابق ایک کین سافٹ ڈرنک کا استعمال اوسطاً زندگی کے تقریباً 12 منٹ کم ہونے سے منسلک پایا گیا ہے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ زیادہ مقدار میں میٹھے مشروبات کا استعمال موٹاپے، ذیابیطس، دل کی بیماریوں اور دیگر صحت کے مسائل کے خطرات بڑھا سکتا ہے۔ تاہم انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ یہ ایک شماریاتی تخمینہ ہے، نہ کہ کسی فرد کی زندگی کے دورانیے کی قطعی پیش گوئی۔
تحقیق نے متوازن غذا، صحت مند طرزِ زندگی اور میٹھے مشروبات کے محدود استعمال کی اہمیت پر زور دیا ہے۔