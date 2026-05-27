صدر زرداری، وزیراعظم شہباز شریف اور دیگر رہنماؤں نے نماز عید کہاں ادا کی؟

صدر آصف علی ز رداری نے عید الاضحیٰ کی نماز نواب شاہ میں ادا کی ، انہوں نے ملکی سلامتی ،ترقی اورخوشحالی کیلئے خصوصی دعا کی ، وزیراعظم شہباز شریف نے لاہور میں نماز عید ادا کی۔

مسلم لیگ ن کے صدر نواز شریف اور شریف فیملی کے دیگر افراد نے جاتی امراء میں نماز عید ادا کی ، نواز شریف نے اپنے والدین کی قبروں پر حاضری دی ، انہوں نے اپنی اہلیہ، والدین اور بھائی کی قبروں پر پھول رکھے۔

 

اس کے علاوہ وزیراعلیٰ سہیل آفریدی نے باغ ناران حیات آباد پشاور میں نمازِعید ادا کی ، نماز کی ادائیگی کے بعد گفتگو کرتے ہوئے سہیل آفریدی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کوامن، استحکام اورخوشحالی عطا فرمائے۔

گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے آبائی گاؤں کوکار ڈی آئی خان میں نمازِ عید ادا کی ، نمازِ عید کے بعد گورنر نمازیوں میں گھل مل گئے۔


