پاکستان میں 11 جون سے بارشوں کا نیا سلسلہ شروع ہونے کا امکان

نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی (NDMA) نے اپنی تازہ ترین ایڈوائزری کے مطابق 11 اور 12 جون کو اسلام آباد، خیبر پختونخوا اور شمالی پنجاب کے بعض حصوں میں بارش کی پیشگوئی کی ہے، جبکہ ساتھ ہی یہ انتباہ بھی جاری کیا ہے کہ 12 جون تک پاکستان کے بیشتر حصوں میں شدید گرمی کی لہر (ہیٹ ویو) برقرار رہے گی۔
این ڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ رواں ہفتے کے آخر میں بارش کے باعث جزوی ریلیف ملنے سے قبل بالائی خیبر پختونخوا، اسلام آباد اور شمالی پنجاب میں درجہ حرارت میں مزید اضافے کا امکان ہے۔ اس دوران سندھ، جنوبی پنجاب اور بلوچستان میں شدید گرمی کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان ہے۔
اتھارٹی نے شمالی علاقوں میں بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کی وجہ سے گلیشیئرز کے تیزی سے پگھلنے، فلیش فلڈز (اچانک سیلاب)، لینڈ سلائیڈنگ اور گلیشیائی جھیلیں پھٹنے (GLOF) جیسے ممکنہ خطرات کے بارے میں بھی خبردار کیا ہے۔
حکام نے بتایا کہ خیبر پختونخوا کے کئی اضلاع بشمول سوات، دیر، چترال، ایبٹ آباد اور پشاور میں بارش متوقع ہے، جبکہ گلگت بلتستان اور آزاد جموں و کشمیر کے کچھ حصوں میں بھی ہلکی بارش کا امکان ہے۔